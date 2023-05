ANO se kvůli změně valorizace důchodů obrátilo na Ústavní soud

Kritici novely jsou přesvědčeni, že je retroaktivní a v době, kdy byla schválena, upravovala navýšení důchodů, které v té době již vyplývalo ze zákona. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) to odmítá, tvrdí, že se novelu podařilo schválit včas a retroaktivní není.

Není to poprvé, co Ústavní soud dostal kvůli některému zákonu více stížností. Obvykle pak řešil jen tu, která byla doručena první, přičemž z autorů ostatních učinil účastníky řízení a naslouchal jejich argumentům.

Podle Aleny Schillerové odevzdal návrh ANO na podatelně Ústavního soudu dopoledne právní zástupce hnutí David Rašovský. Je to již druhé takové podání, ve čtvrtek podala vlastní návrh na zrušení části zákona i skupina senátorů reprezentovaná Michaelem Canovem (SLK) z klubu STAN.

Po prosazení ve sněmovně prošla novela poměrně hladce Senátem – i když i v něm zněly výhrady, a to i od některých koaličních senátorů – a nakonec ji podepsal i prezident Petr Pavel. Ten sice dlouho váhal a nechtěl říct, zda ji nevetuje, ale pak prohlásil, že samotnou změnu považuje za prospěšnou, podle Pavla „umožňuje, aby vláda vypracovala takový vzorec, který by zlepšil příjem těch nejméně příjmových“. Výhrady opozice sdílel hlavně kvůli schválení předpisu ve stavu legislativní nouze.

Změnu červnové valorizace protlačila vládní koalice Poslaneckou sněmovnou na přelomu února a března navzdory opozičním obstrukcím. Mimořádná schůze zasvěcená výhradně této novele trvala od úterý do soboty. Trvalo 30 hodin, než se podařilo schválit jen program.

Pozměněný valorizační vzorec znamená, že by se v červnu měl v průměru důchod zvýšit o 760 korun, podle původních pravidel by byl průměrný růst 1770korunový. Vláda ovšem tvrdí, že díky tomu, že výraznou část zvýšení bude představovat fixní částka shodná pro všechny, penzisté s nejnižšími příjmy si nakonec polepší více. Stát by nicméně měl ušetřit devatenáct miliard a v souvislostí s valorizací letos vydat 15 miliard korun místo 34.