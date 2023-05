Nedoplatky za energie jsou leckde velmi vysoké. Některé radnice chystají pomoc

Podle společnosti RDK Servis, která dodává teplo a vodu do bytů ve Slaném, jsou vysoké ceny důsledkem toho, že těsně před ruskou invazí na Ukrajinu přišla o dodavatele plynu. Zároveň si podle ní někteří lidé málo zvedli zálohy. „Z oslovených firem se s nabídkou ozvala pouze jedna, prostor pro nějaké vyjednávání byl proto minimální,“ uvedla firma v oficiálním prohlášení.

„Zřídíme pozici konzultanta pro ty, kteří chtějí vyzkoušet, jestli mají nárok na příspěvek na bydlení,“ avizoval rovněž v pátek Hrabánek. „Pomoc je potřeba, aby byla cílená a rychlá. Od poloviny měsíce by měl ten člověk pomáhat lidem například uzavřít splátkový kalendář nebo s kalkulací toho, jestli nájemník má šanci z úřadu práce získat doplatek na bydlení,“ dodal v pořadu 90' ČT24 .

Největším problémem je podle zastupitelstva to, že město nedokáže kontrolovat cenu tepla a jeho hospodaření a je odkázáno pouze na to, až od dodavatelské společnosti získá data.

Vedení města Slaný po středeční demonstraci obyvatel hledá možnosti, jak lidem s nedoplatky pomoct. Starosta Martin Hrabánek (ODS) zmínil, že město například hodlá nabízet bezúročné půjčky nebo chce s právníky projít historické smlouvy s dodavatelem tepla z devadesátých let.

„Veřejnosti jsme vysvětlili postoje a možnosti, jaké tu jsou. A to nejen z pohledu města, ale i z pohledu možnosti získání nějaké podpory od státu,“ přiblížil starosta města Luby Vladimír Vorm (nestraník za KDU-ČSL). Chebský úřad práce obyvatele vybídl, aby se pokusili požádat o státní podporu. V krajním případě mají k dispozici také krajský program.

Několik desítek lidí v obcích se podle dostupných informací chce proti vyúčtování odvolat, protože podle nich údaje o tom, kolik spotřebovali tepla a teplé vody, neodpovídají realitě. Vyúčtování mohou reklamovat do třiceti dnů od jeho doručení.

„Nedoplatky v těchto případech sahají do desetitisícových částek a podle nich se jejich snaha na vyúčtování vůbec neprojevila. Právě ale tím, že si lidé málo nebo vůbec nenavýšili zálohy se brání dodavatel –⁠ RDK servis,“ informovala z místa reportérka ČT Karolína Nová, která v obcích mluvila s nespokojenými obyvateli.

Obyvatelé si stěžují na to, že si zálohy na teplo a teplou vodu právě kvůli rostoucím cenám zvýšili, někteří opakovaně, a zároveň se snažili šetřit, topili méně, méně se sprchovali, a i tak mají nedoplatky v tisících nebo desetitisících korun. Snížení spotřeby opakovaně zmiňovali všichni oslovení občané ve Slaném.

„Pozor si ale odběratelé musí dát na to, že reklamace sama o sobě nemá odkladný účinek. To znamená, že nedoplatek musí zaplatit do data splatnosti, aby jim nehrozily úroky z prodlení nebo následná exekuce a také odpojení od tepla,“ připomíná Nová.

Podnět na neúměrně vysoký nedoplatek dostal ERÚ už od jednoho společenství jednotek vlastníků ze Slaného. „Podle mluvčího to vypadá spíš na to, že si lidé nezvedli dostatečně zálohy podle toho, jak rapidně cena tepla rostla, v případě Slaného o tři sta procent,“ dodala reportérka.

Otázkou podle úřadu zůstává, zda dodavatel poskytl všechny potřebné informace. Měl by také prověřit, jestli nedošlo k porušení během výpočtů ceny a zda si distributor či dodavatel nenačetli neoprávněné náklady.