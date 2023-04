Do Brna, Liberce či Olomouce. Ministři hledají úspory přesunutím části pracovníků mimo Prahu

„Je to i stabilizující faktor pro regiony, které často nazýváme strukturálně znevýhodněné. Požádal jsem ostatní ministry, aby tyto kroky zvažovali. Jsme schopni do regionů donést možná i několik tisíc pracovních míst,“ přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Pracovní trh v Praze je daleko přehřátější než v Brně i z hlediska mzdových nákladů, takže jdeme třeba tímto způsobem. Něco obdobného chystáme i u Státního zemědělského intervenčního fondu, proč by měl sedět nadále v Praze?“ zeptal se ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Částečně by se mohl přesunout do Olomouce. Teď sídlí v samotném centru Prahy jen pár metrů od Václavského náměstí.

Opozice se proti návrhu výrazně nevymezila. „Může to mít některé úspory, ale je potřeba také přemýšlet o smysluplnosti, protože pořád zůstane sídlo v Praze,“ domnívá se předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Pokud by to nebyl problém v tom, že by instituce musela často dojíždět ale řešilo by se to formou digitalizace, maily a podobně, videokonferencemi, tak jsem pro,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Jiné resorty, jako třeba ministerstvo financí, chtějí lidi sestěhovat do méně objektů. Třeba úředníci ministerstva vnitra sedí jen v Praze na jedenácti adresách. Přestěhovat by se měli na Veleslavín. „Časem by to vedlo k velkým úsporám a myslím, že i k efektivitě a výměně informací mezi různými složkami ministerstva,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).