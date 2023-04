Rušení poboček pošt je poslední varianta před insolvencí, řekl Letocha. Mračková Vildumetzová kritizovala jednání Rakušana

přehrát video Budoucnost poštovních služeb v Česku Zdroj: ČT24

Letocha uvedl, že není pravda, že se situací České pošty ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nic nedělal. „Ty neviditelné kroky, které pan ministr dělal už v minulém roce, tak byla například obměna dozorčí rady České pošty, odvolaný generální ředitel a dále se rušila místa středního managementu,“ podotkl s tím, že šlo pouze o „neviditelné“ kroky. Doplnil, že navýšení vzdálenosti pošty ze dvou kilometrů na tři je důležité, aby pošta mohla dál existovat. „Pakliže bychom za tuhle záchrannou brzdu nezatáhli, obávám se, že by skutečně hrozila nějaká insolvence na podzim tohoto roku.“ Mračková Vildumetzová kritizovala, že plán na restrukturalizace byl schválen už v roce 2021. „Já nevím, proč ho pan ministr vnitra nenaplňoval,“ podotkla s tím, že se Rakušan stále na něco vymlouvá. Zmínila, že ministr vnitra s nikým nekomunikuje a tají analýzu, podle které se pobočky ke zrušení vybíraly. „Já kritizuju, jakým způsobem jedná, měl to napřed probrat se starosty a pak by se nestalo, že by se v Mariánských Lázních zavírala bezbariérová pošta nebo že by se zavíraly pošty, které se nově otevřely,“ zmínila s tím, že komunikace je špatná.

Zástupci měst byli pozváni až ex-post Také primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) v pořadu zmínila, že zástupci měst byli do jednání s Českou poštou pozváni až ex-post. „Rozumím tomu, že je potřeba racionalizovat fungování České pošty. Rozumím tomu, že podnik, který před deseti nebo patnácti lety zaspal, musí nyní řešit velmi složitou situaci. Na druhou stranu jsem upozornila na to, že by bylo daleko daleko racionálnější, kdybychom my jako samosprávy byly zapojeny do toho dialogu předtím, než bylo učiněno rozhodnutí,“ podotkla. Zmínila, že samosprávy mohly přispět právě znalostí jednotlivých částí měst a proces tak mohl daleko lépe zafungovat. Dodala, že kritéria, podle kterých se vybíraly pobočky ke zrušení, jí zůstala skryta. Primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO) podotkl, že je škoda, že se nerozvíjí pošty Partner. „V městské části Vávrovice si to pochvalují, založili ji před několika lety a funguje skvěle. Kdyby se s námi jednalo dříve, byli bychom ochotni a připraveni jednat a zakládat Pošty Partner,“ dodal. Konstatoval, že v případě Opavy bylo vyhověno požadavku zachovat poštu na druhém největším sídlišti v Kylešovicích. Zároveň se ale zavře nově zrekonstruovaná pobočka na západním nádraží. „Bohužel nebylo vyslyšeno to, že oprava těchto prostor stála patnáct milionů,“ uvedl. Navrátil zmínil, že město ještě vyjednává o rozšíření provozní doby. Dodal, že jednání byla vstřícná. Podle předsedy Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Marka Eberta je síť poštovních poboček unikátní. „Připomínám, že v České republice je skutečně velice velice hustá oproti zahraničí. Dává smysl se bavit o tom, jaké všechny služby by zde mohly být poskytovány.“

