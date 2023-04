PŘEHLEDNĚ: Pošta vyměnila část poboček určených ke zrušení za jiné

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka státní podnik s tím, že se seznam rušených poboček ještě částečně změní, počítal a je ochoten vyhovět některým požadavkům radnic. Nemíní však snížit celkový počet zavíraných poboček. „Pokud starosta přijde s logickými argumenty, které budou dávat smysl jak legislativní, ekonomický, tak klientský, tak jsme ochotni bavit se o výměně pošty za poštu,“ podotkl mluvčí.

Některá města uvažují o tom, že by se pokusila pobočky zachránit tak, že je převezmou sama, případně soukromník. „Je to ve finále franšíza, kterou by platil ten, kdo to bude provozovat,“ poznamenal hodonínský starosta Libor Střecha (PRO Hodonín). V jeho městě se mají zavřít tři pobočky ze čtyř, ambicí radnice je, aby zůstala otevřená ještě alespoň jedna další.