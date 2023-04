Plošné kontroly u vstupů na Pražský hrad skončily. Dál budou jen namátkové

Některá omezení zavedená s nástupem plošných kontrol ale přetrvají. Vcházet do Hradu z Hradčanského náměstí bude možné pouze přes IV. nádvoří. Další vstupy budou přes Prašný most na II. nádvoří, z ulice Na Opyši branou v Černé věži a při otevření zahrad také přes Stájový dvůr a při otevření Jeleního příkopu i Pacassiho bránou.

Přísný režim bude dál panovat v okolí Lumbeho vily. Pavel potvrdil, že v ní bude s manželkou bydlet, dokud bude v prezidentské funkci. „Bezpečnostně zajištěná je. Navíc je i ve velice bezpečném perimetru, takže další nároky nevzniknou,“ doplnil.

Ježci na cestách zůstávají

Pavel dodal, že zatím zůstanou před branami zábrany proti vjezdu známé jako ježci. Za ně není podle hlavy státu zatím náhrada, která by dokázala zastavit auto, jehož řidič by chtěl do Hradu proniknout. V budoucnu by je ale mohly nahradit výsuvné sloupky. Vondrášek ujistil, že všechna auta, která by chtěla přijet, se budou dál kontrolovat jako dosud.

Bezpečnostní kontroly jsou u vstupů do areálu Pražského hradu od roku 2016. Vondrášek připomněl, že to byla doba, kdy v Evropě došlo k několika teroristickým útokům. Policie se podle něj zabývala riziky u měkkých cílů v Česku a u Pražského hradu, který považuje za jeden z nejvýznamnějších takových cílů, doporučila zavedení kontrol.