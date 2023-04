Pavel potvrdil stěhování do Lumbeho vily, termín ale zatím není jasný

„V souvislosti s nastěhováním do Lumbeho vily není potřeba žádných bezpečnostních úprav, bezpečnost tam zajištěná je. Navíc je i ve velice bezpečném perimetru,“ pochvaluje si Pavel. Dům je částečně vidět z ulice U Brusnice, blíž se k němu ale nelze z bezpečnostních důvodů dostat.

Vila se rozkládá v severozápadní části Hradčan u Jeleního příkopu. V polovině 90. let naposledy prošel dům i jeho okolí na popud Václava Havla velkou rekonstrukcí. „Dělali jsme kuchyň, skříňové vybavení, koupelny. Do zahrady všechna dvířka, branky, dveře. Ono to nevypadá, ale všechno to má dotyk architekta,“ říká architektka Pavla Kordovská.

V březnu 2013 se z budovy odstěhovali manželé Klausovi. „S panem prezidentem odešly jenom jeho soukromé věci, ale veškeré vybavení, nábytek ve vile zůstal. Dům je v podstatě v podobě, v jaké ho zařídila paní Klausová,“ popisoval tehdejší ředitel Správy pražského hradu Ivo Velíšek.

Lumbeho vila je jen jednou z možností

Klausovy na několik let vystřídali Zemanovi. „Prezident by měl bydlet na Hradě i z toho důvodu, že tam přijímá celou řadu návštěv,“ vysvětloval Zeman před lety.

V minulosti využívaly hlavy státu také prezidentský byt přímo na Hradě nebo domek v Královské zahradě. Třetí možností byla právě Lumbeho vila. Petr Pavel si ji s manželkou Evou poprvé prohlédl v březnu. Zatímco první dámu zaujaly přilehlé skleníky, prezident si pochvaloval půdní prostory.

„Vzhledem k tomu, že se asi dvacet let nedělaly žádné úpravy, tak nějaké drobné vyžaduje. V okamžiku, kdy to bude hotovo, tak se tam nastěhujeme,“ avizuje Pavel. Přesné datum, kdy se nejvyšší ústavní činitel s manželkou do vily přestěhují, zatím známé není. Jisté je ale to, že jejich domov v Černoučku plně nenahradí. Prezidentský pár se do malé obce v Ústeckém kraji plánuje o volných víkendech vracet.