Neumím si představit, že by Pavel trvale úřadoval v Černoučku. Hrad disponuje výběrem, míní bývalý protokolář

Pavel by sice mohl podle Sklenáře stejně jako Václav Havel úřadovat ze svého bydliště, bývalý ředitel protokolu si ale neumí představit, že by ve svém domě v Ústeckém kraji zůstal trvale. Komplikovalo by to třeba státní návštěvy. Do Černoučku by se ale mohl vracet třeba na víkendy.

V prostorách Hradu se mu nabízí třeba Lumbeho vila, kterou si za bydliště zvolil Miloš Zeman i Václav Klaus, nebo rezidence v Královské zahradě. Možností ale podle Sklenáře může být i sídlo v Lánech.

Pavla také nyní čeká sestavování týmu, který obsadí posty v Kanceláři prezidenta republiky. Následně nastane výměna týmů Petra Pavla a stávajícího prezidenta Miloše Zemana v prostorách Pražského hradu, což může být podle Sklenáře – například i ve srovnání s výměnou premiéra – logisticky náročný proces. „V případě Hradu je to poměrně citlivější, protože je to symbol české státnosti,“ vysvětluje. „Aby chodily po Hradě dva týmy, dva prezidenti, to by se asi nehodilo,“ dodává bývalý ředitel hradního protokolu.