Pokud Čína dokáže Rusy přesvědčit k ukončení války, Černochová to přivítá. Je to určitě cesta, řekl Metnar

Černochová se obává, že se boje po ruské invazi na Ukrajinu nechýlí ke konci. „NATO dělá vše pro to, aby situace kolem Ruska, které způsobilo na Ukrajině válku, dál neeskalovala,“ řekla. Aliance se podle ní nechce nechat do konfliktu zatahovat, posílání zbraní a humanitární pomoci na Ukrajinu pokládá za logické. Metnar uvedl, že válka je nyní opotřebovací a jde o souboj logistiky.

Za důležité Černochová považuje i nevyhýbat se diplomatickému jednání. „Je jedno, jestli moderátorem bude Západ, nebo země, které mohou mít blízko k Rusku,“ uvedla. Je důležité, aby se našel stát, který bude mít dostatečný respekt i u Ruska. „Celý svět musí udělat vše pro to, aby ty hrůzy co nejdřív skončily. Pokud se najde někdo, kdo toho bude schopen, tak mu zatleskám. Bude mi jedno, pokud to bude Čína,“ dodala.

„Já podpořím každou iniciativu, která povede k příměří a ukončení tohoto konfliktu za podmínek, které budou přijatelné pro Ukrajinu. Za mě je to určitě cesta, která povede k jednání. Na mírový návrh ze strany Číny i Ukrajina slyší, ostatní iniciativy byly velmi liché, k ničemu to nevedlo,“ soudí Metnar.