Vlak, nebo auto? Nejrychlejší bývá cestování po dálnicích, železnice vítězí spíše tam, kde nejsou

Srovnání ukázalo, že při cestě z Prahy je vlak jasně rychlejší jen do Hamburku a do Košic, a to asi o půl hodiny. Poměrně těsně to vychází při cestě do Varšavy a Berlína – asi o deset až patnáct minut ve prospěch auta. Nejpomalejší je vlak ve srovnání s autem, když se jede do Mnichova, Bratislavy, Budapešti nebo také Krakova – na těchto cestách je rozdíl jízdních dob přes hodinu. Asi o tři čtvrtě hodiny je pomalejší vlak oproti autu i na cestě do Lince a Grazu (neboli Štýrského Hradce) a do června, než skončí výluka, i do Vídně.

Jak tyto rozdíly vznikají, částečně vysvětlí pohled na mapu. Že jezdí vlaky z Prahy do Mnichova bolestivě pomalu ve srovnání s autem, je důsledek toho, že zatímco existuje dálniční spojení obou měst, tratě jsou na tom podstatně hůř. Z Prahy do Berouna a z Plzně do pohraničního německého města Furth im Wald se vlaky rozjedou maximálně na stokilometrovou rychlost, ale spíše se jezdí osmdesátkou. Z Furth im Wald do Schwandorfu je to jen o trochu lepší, i když maximum na této jednokolejné trati je 120 kilometrů za hodinu.

Neplatí to ale v celé délce, navíc i 120 kilometrů za hodinu je méně než standardní dálniční „stotřicítka“. K tomu si vlaky výrazně zajíždějí, a to na dvou místech. Hned na začátku cesty v Česku opouštějí Prahu údolím Berounky, zatímco auta jedou po dálnici přímo okolo Rudné a Loděnice. V Berouně je ale rozdíl ještě poměrně malý, asi desetiminutový. Ale potom se v Bavorsku trať u města Roding stáčí na severozápad ke Schwandorfu, místo aby vedla rovnou na jihozápad k Řeznu. Je to o to větší problém, že ve Schwandorfu je nutná úvrať, vlak tedy odjíždí opačným směrem, než přijel. A v Řezně pak ještě jednou. Lokomotiva se navíc mění i v Plzni, kde končí elektrizovaný úsek – a výměny lokomotiv zaberou přes půl hodiny času.

Méně zřejmý je při pohledu do mapy důvod, proč je o tolik rychlejší cesta autem do Bratislavy a Budapešti. Vlak si i zde poněkud zajíždí, ale to hlavně mezi Prahou a Brnem, kde je za obvyklého stavu „jen“ asi půl hodiny ve prospěch auta (při nynější výluce je jízdní doba vlaku ještě o 21 minut delší, což však skončí v červnu). Jenomže do Bratislavy i Budapešti se to natáhne až na celou hodinu (do června téměř hodinu a půl). Ukazuje to, že vlaky velmi zdržuje průjezd velkými městy. Rozdíl vzniká, když vlak musí nejprve v Brně a pak znovu v Bratislavě zpomalit na 30 kilometrů za hodinu, přičemž tratě se navíc městy složitě proplétají, zatímco auto (není-li zácpa) projede po dálničním obchvatu plnou rychlostí.