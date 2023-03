Kobzu mrzí Pavlův výrok o V4, Hayato Okamura je vděčný za „jasné vyjádření“

Naopak Okamura podotkl, že je za toto jasné Pavlovo vyjádření velmi vděčný. „V4 už před lety splnila svůj nejdůležitější úkol, velmi pozitivní, pomohla čtyřem středoevropským bývalým komunistickým zemím ke vstupu do NATO a do EU,“ řekl s tím, že od té doby spolek spíše upadá a nyní je ve velké krizi kvůli „jasně prokremelské“ maďarské vládě Viktora Orbána.

„My to považujeme za základ budoucí Evropy, myšleno střední Evropy, nikoliv Unie, myslím, že bychom měli rozlišovat věci, které jsou unijní, a věci, které jsou evropské,“ uvedl Kobza s tím, že například otázka bezpečnosti je nesmírně důležitá, což zmínil zejména v souvislosti s ochranou před nelegální migrací a ochranou hranic.

Zmínila, že od 90. let se vztahy mezi oběma zeměmi zlepšily a případná zlá krev se po všech těch letech vyčistila. „Slováci se nyní nemůžou vymlouvat na pragocentrismus a Češi si už nemůžou stěžovat na to, že doplácejí na Slováky,“ dodala.

Zahraniční zpravodajka RTVS v Praze Katarína Vítková v souvislosti s Pavlovou cestou na Slovensko zmínila, že je vidět mezi oběma státníky velký soulad. „Viděli jsme to už ve štábu Petra Pavla, když ho slovenská prezidentka navštívila. Já vidím, že na Hrad přišel někdo, kdo si bude se Zuzanou Čaputovou velmi dobře rozumět,“ poznamenala.

Analytik z Global Arena Research Institute Michal Kořan podotkl, že ačkoliv jsou česko-slovenské vztahy nadstandardní, až bratské, dosud jim dlouhodobě chyběla hlubší podstata kromě všednodenní agendy. „Ale nyní tam ten impuls byl, protože plánovat společnou cestu na Ukrajinu nebo přinejmenším o ní hovořit, nebo srdečnost, která začala nečekanou návštěvou prezidentky Čaputové ve volebním štábu Petra Pavla, to všechno vidím jako velký impuls,“ konstatoval.



Zmínil také, že od 90. let obě země urazily obrovský kus cesty. Tehdy by si prý nemohl představit, že by hlavy států jely na společnou zahraniční cestu. Česko a Slovensko jsou ale v současnosti sociálně na velmi podobné úrovni a řeší obdobné typy problémů, třeba závislost na obchodu s Německem, zmínil Kořan.

„Celou tu česko-slovenskou anabázi považuji za malý zázrak, že se to podařilo přetavit v takto blízké partnerství,“ dodal.