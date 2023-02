Rusko už je poraženo v morální rovině, míní Kocáb

Milovice jsou symbolem přítomnosti sovětské armády na našem území, byl to stát ve státě. Před třiatřiceti lety se ale podařilo sovětské vojáky na základě dohody obou zemí odsunout. „Taková období se pojí s pocitem vítězství. Smutek s radostí. To, že se je podařilo vymístit v tak rychlém termínu a že to všechno dopadlo, tak jak to dopadlo, to jsem byl samozřejmě šťastný, to byl nádherný okamžik za mě, za naši komisi, za celou republiku,“ vzpomínal Kocáb.

Do Milovic prý dodnes jezdí a dokonce získal čestné občanství. „Určitě byla velká zásluha našich lidí, že jsme dokázali věci vzít do svých vlastních rukou. Ono se často říkalo, že rozpad Sovětského svazu a celé Varšavské smlouvy byl nevyhnutelnou nutností. To myslím, že je dneska naprosto překonáno. Ukazuje nám to případ Číny, která přežila, a třeba i Severní Koreje a nakonec i dnešního Ruska, které teskní po období Sovětského svazu,“ poznamenal.

Česká republika, ale i další země bývalého východního bloku se ovšem podle něj dokázaly rozloučit jak se socialismem, tak se Sovětským svazem.

Morální porážka a izolace Ruska

„Žijeme ve velice nebezpečném období a budeme muset velmi vážit, jakým způsobem nadále s Ruskem jednat, protože bez toho jednání to nepůjde, to je jasné, ale měla by tam být vytyčena podmínka, kterou stanoví Ukrajinci. Nesmíme si nikdy osobovat právo jako západní mocnosti, že sami rozhodneme, co bude dostatečným ústupkem, například (Vladimiru) Putinovi. Tak jako někteří říkají, nechte mu Krym, nechte mu Donbas, skončí válka… Ne. Toto budou rozhodovat Ukrajinci,“ upozornil v rozhovoru.

Rusko podle něj vojensky poraženo nebude, ale může být vytlačeno z ukrajinského území. „Rusko bude poraženo a už je poraženo v morální rovině. To už nastalo a už to nejde odestát. Putin zavlekl svou zemi do dlouhodobé ostrakizace, do dlouhodobé izolace, z které se nevzpamatuje podle mě ani za tři sta let,“ hodnotí Kocáb.