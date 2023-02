Pavel ocenil odvahu, se kterou Ukrajinci brání svou zemi. NATO podle něj mohlo zkusit invazi předejít

„Naši lidé neumírají, naše města nejsou ničena. Měli by to být Ukrajinci, kteří si vyhodnotí, v jakém okamžiku budou schopni deklarovat podmínky pro zahájení jednání. My bychom na ně neměli tlačit, aby bojovali do posledního muže, protože naši lidé to nejsou. A neměli bychom je tlačit ani k ústupkům. Naší úlohou je podporovat, aby dosáhli svého cílového stavu,“ uvedl Pavel.

Na dotaz, zda byla Severoatlantická aliance dobře připravena na ruskou invazi a měla před rokem dělat něco jinak nebo rychleji, řekl, že mohla být předvídavější. K odstrašení agrese podle něj mohla přispět větší přítomnost NATO na území Ukrajiny, například formou cvičení.