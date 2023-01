Petr Pavel se sejde s ministrem vnitra i s poradcem pro národní bezpečnost

Pavel již o víkendu avizoval, že si chce na tento týden naplánovat první schůzky. V pondělí se setkal s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) nebo s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou. Telefonoval také tchajwanské prezidentce Cchaj Jing-wen. Čínské ministerstvo zahraničí je kvůli tomu „silně nespokojeno“. Pavel podle čínské diplomacie ustoupil od svých slov, že je třeba respektovat princip jedné Číny, což podle Pekingu uváděl v době volební kampaně.

Schůzky s Pojarem a Rakušanem má Pavel naplánované na úterní odpoledne. Ve středu večer se uskuteční setkání nově zvoleného prezidenta s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), předsedkyní sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a premiérem Petrem Fialou (ODS). Nejvyšší ústavní činitelé se v tomto složení prvně potkají na pracovní večeři. Diskutovat by měli o představách budoucí spolupráce. Po skončení jednání bude následovat tisková konference. Co nejdříve se chce Pavel setkat také s dosluhujícím prezidentem Milošem Zemanem. Požádat ho chce o to, aby už do konce svého mandátu nečinil žádná zásadní rozhodnutí, například aby nejmenoval s předstihem nového předsedu Ústavního soudu, což Zeman nevyloučil.

Kancelář v Hrzánském paláci Tým zvoleného prezidenta požádal premiéra, zda by Pavel mohl do březnové inaugurace užívat vládní Hrzánský palác nedaleko Pražského hradu. Fiala v rozhovoru pro Blesk.cz řekl, že této žádosti s radostí vyhověl. Považuje za vhodné i praktické, aby budoucí prezident sídlil v budově nedaleko Pražského hradu do doby, než se 9. března po slavnostním složení slibu oficiálně ujme funkce a hradní kanceláře. Fiala zopakoval, že volební kampaň před přímou volbou hlavy státu byla ze strany Pavlova protikandidáta Andreje Babiše (ANO) nepřijatelná a za hranou. Šířením lží a strachu či neustálým strašením válkou expremiér podle něj překročil hranice, v níž se může pohybovat i vyhrocená kampaň, a vyvolal strach mezi lidmi včetně dětí. „Je přirozené, že máme strach o své blízké, je ale nepřijatelné to zneužívat,“ řekl předseda vlády. Zdůraznil, že Česko se může spolehnout na kolektivní obranu NATO, jejíž státy by si v případě napadení navzájem pomohly, i na svou profesionální armádu.