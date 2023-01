Karlovy Vary prodaly lázeňský dům firmě Kazacha s vazbami na Rusko

Lázeňský dům Trocnov byl původně evangelickým hospicem. Budova je z devatenáctého století. Město tvrdí, že je to pro něj ztrátový podnik. V úterý rozhodlo o prodeji jedinému zájemci – společnosti Česká hotelová. „Je to česká akciová společnost, ačkoliv víme, že Češi nejsou pravděpodobně jejími vlastníky,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Památkově chráněný lázeňský dům Trocnov považuje město za zbytný majetek. V kupní smlouvě si ustanovilo dvacetileté předkupní právo. „Mělo by být trošku ostražité, komu teď prodává majetek. A pokud jsou tam nějaké zřejmé vazby třeba na Ruskou federaci, tak by si to pohlídat mělo,“ míní opoziční zastupitel Adam Klsák (KOA).

„Samozřejmě pokud by byla nějakým způsobem bezpečnostně problematická, předpokládáme, že bychom byli třeba upozorněni finančními analytiky,“ řekl Kopál.

Nový majitel sanatoria Alexey Zhevaikin vlastní i českou firmu Fimilat. Tu koupil od exdůstojníka ruské policie Anatolie Petuchova. Současnou jednatelkou firmy je Yevgeniya Statsenková. Ta do letošního května uváděla ruské občanství. Nyní se ale označuje jako Kazaška. „Nevíme, odkud pochází ty peníze. Velmi často nevíme úplně dobře ani ty vlastníky,“ řekl Klsák.