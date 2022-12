Cenový strop je klíčový pro konkurenceschopnost firem, řekl Stanjura

Ministr financí Jozef Síkela (za STAN) a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) představili návrh k zastropování cen energií pro velké firmy. Pro firmy by měl platit v příštím roce stejný cenový strop, jaký už vláda dříve nastavila pro ostatní odběratele, tedy do osmdesáti procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let. Toto opatření má podniky motivovat k úsporám. Státní rozpočet by rozšíření cenového stropu mělo vyjít na dalších maximálně čtyřicet miliard korun.