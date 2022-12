Přišlo tisíc žádostí velkých firem o podporu kvůli energiím, uvedl Síkela. Pomoc dle Hrnčíře nestačí

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje by opatření z dočasného krizového rámce měl doprovázet ještě dodatečný produkt pro nejvíce postižené firmy. „Zastropování je jedna věc, které nastaví obecně hratelné pole a pak pro nejvíce zasaženou skupinu by mělo být něco navíc,“ uvedl Rafaj.

Síkela zmínil, že úsporný tarif zafungoval tak, jak měl. „Snížil ceny, když ceny měly kulminovat,“ uvedl a dodal, že je nastaven a do budoucna může sloužit k adresné podpoře domácností podle jednotlivých typů energie. Podotkl, že vláda však systém mění na základě nařízení EU na zastropování energií. „Na začátku krize nechtěla Evropa o zastropování vůbec slyšet. Nám se podařilo prosadit a sjednotit do určité míry Evropu v tom, že se zastropuje plošně i pro malé a střední firmy do té maximální spotřeby,“ uvedl.

Hrnčíř zmínil, že celkově není spokojen s přístupem současné vlády k energetické krizi. „Od jara jsme vyzývali vládu, aby přišla s řešením, ta říkala, že připravuje tarif, nechce zastropování. Pak v červenci pan ministr Síkela předložil zákon, který zmocnil vládu přípravou vyhlášky, kde dojde k aplikaci úsporného tarifu. To je jen plošná dávka všem odběratelům elektřiny, a ještě to nedávalo smysl,“ uvedl Hrnčíř.

Opozice podle Síkely mate veřejnost

Dodal, že opozice stále hovoří o zastropování, ale zdůraznil, že často veřejnost mate. „Hovoří o tom, že Slováci, Němci zastropovali, Slováci nic nezastropovali, možná tak učiní od 1. ledna, ale vypadá to, že možná také nikoliv. Němci, pokud zastropují, tak zastropují od března s výplatou za leden a únor. My jsme v celé řadě těch kroků rychlejší a vzorem a pokud se jedná o výši pomoci, tak jsme na pátém místě v Evropě – měřeno vůči HDP.“

Podle Hrnčíře měla vláda zastropovat osmdesát procent minulé spotřeby, ale za rozumnou cenu, a ne na trojnásobek cen, které byly loni na jaře. „Takový obrovský nárůst nemůže spousta domácností zvládnout,“ uvedl.

Rafaj podotkl, že úsporný tarif vznikl v době, kdy EU odmítala plošná opatření. „V Evropě jsme slyšeli, že zastropování cen nepřipadá v úvahu zejména pro průmysl nebo pro podniky. Teď je potřeba říct, že se zásadně změní to hrací pole i díky vyjednávání české vlády, kdy se novelizoval dočasný krizový rámec,“ uvedl Rafaj.

Vláda má rovněž připravené i stanovení cenových stropů energií pro velké podniky. Ty by měly být na stejné úrovni jako pro malé a střední firmy. Možnost zavést horní hranice cen elektřiny a plynu i pro velké firmy se dostala ve sněmovně do již přijaté novely energetického zákona, která zejména zavedla výrobcům elektřiny povinnost platit odvody z nadměrných příjmů z jejího prodeje. Podobu zastropování cen by kabinet stanovil svým nařízením. Nařízení by mohla vláda podle Síkely vydat do konce roku.