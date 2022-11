Nebyl bych prezidentem jen pro určitý druh voličů, říká uchazeč o Hrad Bašta

Mohl by to být test osoby, ale na druhou stranu, proč dělat věci složité, když jdou dělat jednoduše?

Nebyl by to test, jestli oslovíte davy?

V tomto případě je to docela logické, protože kdybych si nevěřil, tak bych si to nepodepsal.

Chci je přesvědčit, že jsem mimo jiné jeden z mála kandidátů, který má zkušenosti s tím, jaké to je, když jste svým způsobem na okraji společnosti jako bývalý disident. Nebo jaké to je, když se musíte proti své vůli živit fyzicky – prací svých rukou.

Ale jak to chcete lidem říci? Pokud půjdete do kontaktní kampaně, nemusí tam být všichni, kdo si o vás všechno přečetli. Co tou všestranností vlastně zamýšlíte, když ji zdůrazňujete – například před potenciálními voliči?

Jestliže se bavíte o životní všestrannosti, tak se jde podívat na to, čím jsem za ta léta vším prošel, co všechno jsem dělal. Myslím si, že je to víc než u ostatních kandidátů.

Doplním ještě, že jste byl šéfem lustrační komise, že jste také pracoval pro Úřad pro ochranu ústavy a demokracie. Takže jste figuroval v porevolučních orgánech.

Pokud jde o takzvanou lustrační komisi, ona se oficiálně jmenovala Nezávislá komise při FMV, byla zřízena podle lustračního zákona pro písmeno c) toho zákona, a tam jsem fungoval od konce roku '91 do konce roku '92, kdy to písmeno a zároveň moji komisi a moji práci na základě mé výpovědi zrušil Ústavní soud.

Chci tím říci, že jste figuroval v porevolučním období, že jste figuroval i ve federálních orgánech. Je otázka, jestli to všechno, co jsme vyjmenovali, pro vás může být spíš deviza, nebo také handicap.

Nechápu, proč by to měl být handicap. Já si myslím, že je to spíš deviza, protože člověk, který má zastávat funkci prezidenta republiky, ten nejvyšší post, by měl mít zkušenosti se vším, s čím se prezident potká. Vemte si, jaké má současný pan prezident problémy s tajnou službou, nebo spíše s jejím ředitelem, a podobně. Tohle jsou všechno věci, které znám.

Chci říci, jestli by to nemohl být handicap v tom smyslu, že část voličů SPD například kritizuje to, co se tu dělo po revoluci. Slova jako „havlista“ a „havloid“ jsou dnes nadávkou. Vy jste byl součástí disentu, byl jste součástí porevolučního budování demokracie. Nemůže vám to uškodit?

Ano, to je pravda, ale to neznamená, že by mě voliči SPD v tomto neuznávali, protože berou v úvahu, že jsem se choval slušně jak před Listopadem, tak po Listopadu.

Ale oni jsou hrubě nespokojeni s tím, co je teď vybudováno. Nemůže být handicap, že jste toho byl na počátku součástí?

Ale já jsem s tím, co se děje teď, hrubě nespokojen taky. A to již delší dobu. Nějakých osm let píšu pravidelně komentáře, většinou o zahraniční politice, ale i o dalších věcech. Myslím si, že ty mluví – podle reakcí, které mám – voličům SPD a potenciálním dalším voličům z duše.

Řekněte mi, jak se z disidenta a bývalého politického vězně stane člověk, který má na Facebooku příspěvky lidí, kteří adorují, obdivují Putina a používají rétoriku minulého režimu. To znamená, používají termíny jako „váleční štváči“, kritizují „prohnilý“ Západ. Změnil jste se ve vnímání tohoto?

V tomto případě vyjádření na Facebooku nejsou vyjádření, která by dělala dobrou reklamu tomu, co je teď, tomu, v čem dnes žijeme. Protože ti lidé jsou hluboce zklamáni tím, co se děje. Třeba propadáním do bídy.

Vy se s tím ztotožňujete? Vám ta rétorika nevadí? Zaměřuji se teď čistě na to, co se dá najít na vašem Facebooku.

Já beru rétoriku jako rétoriku. Ti lidé prostě hledají způsob, jakým protestovat. A řekl bych, že tady byste taky měla rozlišovat mezi voliči SPD, mezi lidmi, kteří se vyjadřují u nás, a mezi těmi, kteří se vyjadřují na nějakých jiných fórech.

Já se právě záměrně ptám na vaši facebookovou stránku, protože tu můžete spravovat. To znamená, když to tam je, vy těm lidem rozumíte, rétorika vám nevadí. Je to tak?

Já rétoriku těch lidí beru jako výraz nespokojenosti a protestu a hledání alternativy. Je to záležitost, se kterou je třeba počítat a těm lidem mimo jiné vysvětlovat, že věci nejsou černobílé.