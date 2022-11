Vnitro zkontroluje hlasy uchazečů o prezidentskou funkci, jména oficiálně oznámí 25. listopadu

Podobnou chybu už vnitro opakovat nebude. „Samozřejmě budeme postupovat tak, jak to vyložil Nejvyšší správní soud, to znamená průměrovat,“ upřesnil ředitel odboru voleb ministerstva Tomáš Jirovec.

Vnitro v roce 2012 chyby v podpisových arších neprůměrovalo, ale sčítalo. To pak u Nejvyššího správního soudu napadla Jana Bobošíková. Spor vyhrála a stát ji musel do prezidentské volby vrátit.

Letos ústavní právníci znovu diskutují třeba o tom, jestli může jeden poslanec či senátor podpořit jen jednoho, nebo více prezidentských adeptů. „Zákon nám explicitně nedává pokyn k tomu, abychom odmítli teoreticky duplicitní podpisy,“ dodal Jirovec.

„Mně se zdálo, že zrovna tuhle otázku vyřešil před pěti lety Nejvyšší správní soud, že to má být vázáno prostě na jednoho a ministerstvo vnitra tento názor neakceptovalo,“ uvedl vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela.

„Můj názor je, že to není ideální, že toto by se ale mělo změnit nějak v zákoně, a pokud ta situace nastane, v těchto volbách by to opět mělo být akceptováno, “ uvedl člen katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Preuss.

Dva uchazeče o Hrad podpořila letos svým podpisem například senátorka Adéla Šípová (Piráti). „Já jsem se seznámila podrobněji s rozhodnutím ministerstva vnitra, které bylo vydáno v souvislosti s poslední volbou prezidenta, a podle něho je ten výklad takový, že jeden poslanec nebo jeden senátor může udělit i více podpisů,“ uvedla Šípová.

Podpisy od senátorů, kterým už skončil mandát

Ministerstvo bude také posuzovat, jestli může započítat letošní podpisy od senátorů, kterým mezitím skončil mandát. Ty využil při podání kandidatury třeba uchazeč o post prezidenta Tomáš Zima.

„My uznáváme podpisy, pokud v době podání kandidátní listiny senátoři či poslanci, kteří navrhují kandidáta, jsou poslanci nebo senátory, mají ten mandát. V době podání kandidátní listiny,“ podotkl Jirovec.