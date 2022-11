Posílení hraničních kontrol uklidnilo slovenské dopravce, blokádu D2 ráno odvolali

Unie autodopravců Slovenska (UNAS) ohlásila původně čtyřiadvacetihodinovou blokádu jediného česko-slovenského dálničního hraničního přechodu Lanžhot–Brodské. Nakonec o půlnoci zablokovali odstavné parkoviště před hranicemi, ale v pět ráno protest přerušili a po osmé ráno oznámili, že prozatím s ním končí.

Uspokojilo je zrychlení hraničních kontrol. Svaz dopravců svolal blokádu kvůli tomu, že podle něj kontroly příliš zdržují. Česká policie v neděli večer posílila počet lidí na hranicích, kontroly tím urychlila. Podle hlavního organizátora protestu Stanislava Skály je přijatelné nanejvýš dvacetiminutové čekání. „Kdyby se náhodou stalo, že do konce týdne by to nebylo průjezdné, tím pádem se vracíme zpět na hraniční přechod a znovu to zablokujeme na slovenské straně,“ zdůraznil.