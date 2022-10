Pokud by Česko zrušilo hraniční kontroly, mohl by se podle Kupky zvýšit počet migrantů

Pokud by Česko upustilo od kontrol na hranicích se Slovenskem, hrozí podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS), že by se opět mohl zvýšit počet migrantů. Vláda ve čtvrtek řeší, zda prodlouží opatření o patnáct dnů. Kontroly kvůli náporu hlavně syrských běženců zavedlo Česko na hranicích se Slovenskem na konci září. Původně platily do 8. října, později je kabinet prodloužil do 28. října. Pokud kabinet schválí další prodloužení, potrvají do 12. listopadu.