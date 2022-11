Peníze bude jak vyčerpat, i když bude mít obrana dvě procenta HDP, ujistila Černochová. Je potřeba i protivzdušná obrana

Ačkoli při druhém čtení státního rozpočtu mohou poslanci navrhovat přesuny peněz mezi jednotlivým kapitolami, je ministryně obrany Jana Černochová přesvědčena, že jejího resortu se to nijak nedotkne. Zdůraznila, že armáda potřebuje kontinuální financování. „Jsou to závazky ne na jeden rozpočtový rok, ale na více rozpočtových let. Věřím, že kolegové (…) z koalice si uvědomují, že to je věc, ke které se nemůžeme stavět zády,“ podotkla.

Ovšem přestože se hovoří o F-35, v rozpočtu je vyčleněno i 20 miliard na nynější gripeny. Podle Černochové je to nezbytná investice do jejich modernizace. Létat se na nich bude ještě nejméně sedm let. „Vyplývá to ze starých smluv, které uzavírali moji předchůdci. Aby to plnilo funkčnost, kterou to plnit má, k modernizaci musí dojít,“ uvedla.

Podle Jany Černochové ale problém s jejich utracením nebude. Odkázala na strategické dokumenty armády, z nichž vyplývá, že bude potřeba nakoupit další vrtulníky či transportní letouny. Další jasné doporučení dala podle ní i válka na Ukrajině. „Měli bychom se více zabývat PVO, víc řešit raketovou obranu. (…) V minulosti doktríny s tímto nepočítaly. Náčelník generálního štábu řekl, že to považuje za důležitou součást výzbroje naší armády a – byť to stojí nemalé prostředky – že je to nutnost,“ přiblížila.

Ještě složitější je to s radary MADR, které Česko objednalo již v roce 2019, ale vojáci je stále nemají. „Měly přicházet už v letošním roce,“ připustila ministryně. Nejsou dokončené vojskové zkoušky a armáda odkazuje na problémy na izraelské straně. Ministryně uvedla, že do Izraele, kde podle ní nastaly s dodávkou problémy, napsala „poměrně ostřejší dopis“. V něm mimo jiné upozornila, že Česko „má být pilotní zemí v rámci NATO pro madry, takže bychom je už rádi měli“.

Zdanění výsluh? „Je to fáma,“ odmítla ministryně

O české armádě se často mluví v souvislosti s technikou, ale ta by nefungovala bez vojáků. A zatímco stíhačky nebo bojová vozidla pěchoty se dají nakoupit a zavést do výzbroje, u lidí je to složitější. Někteří mladší vojáci uvažují o tom, že z armády odejdou. Podle ministryně je to hlavně z finančních důvodů, s čím chce ministerstvo pomoci. „Nejvíc odcházejí vojáci, kteří slouží pět šest let. Ještě mají daleko do výsluhových nároků, ale už jsou to opravdu vojáci, kteří jsou vycvičení, mají něco za sebou a nechceme o ně přicházet,“ řekla.

Připustila, že není možné jim jednoduše zvýšit platy, lze ale podle ní jít jinou cestou. Dotyční vojáci by mohli dostat stabilizační příspěvky nebo dotace na bydlení.

Ministryně obrany odmítla, že by byly jakkoli ohroženy výsluhy služebně starších vojáků. Občas se hovoří například o hrozbě jejich zdanění. „Nevím, na co můžu všechno přísahat (…), že za mě se výsluhy zdaňovat nebudou a nikdo na výsluhy sahat nebude,“ ujistila Černochová. „Není na tom pravdy nic, je to fáma,“ uzavřela.