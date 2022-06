Armádu čeká náročný úkol. Musí vyčlenit pro NATO až 4500 vojáků

Celkově by měly mít síly alianční reakce v zemích na východní hranici NATO až 300 tisíc vojáků, jak už dříve oznámil generální tajemník Aliance Jens Stoltenberg. Pro připomenutí – půjde o více než sedminásobné navýšení, dnes tam mají spojenci 40 tisíc příslušníků ozbrojených sil.

To znamená mnohem větší tlak na armády jednotlivých členských zemí. A české vojsko není výjimkou. Jak zatím vychází z rozhovorů, celkově by Praha měla vyčlenit až 4500 svých vojáků. „Je to souhrn našich stávajících příspěvků do pohotovostních systémů Aliance,“ potvrdila pro ČT ministryně obrany Jana Černochová (ODS).