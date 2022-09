Izraelské vojenské radary mají v Česku problém. Stále neprošly testy

Nový termín ukončení vojskových zkoušek, které začaly letos v dubnu a bez nichž nemůže být nová technologie do české armády zavedena, stanovil generální štáb na listopad. Tedy téměř přesně tři roky poté, co byl mezivládní nákup osmi souprav izraelských radarů MADR podepsán. K tomu došlo 5. prosince 2019.

To, že zavádění 3D radarů nejde podle plánu, potvrdil i Petr Čepelka, šéf Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany ČR. „Vojskové zkoušky měly být skončeny do konce září, ale řešíme dílčí nedostatky ze strany Izraele,“ přiblížil Čepelka na ostravské vyzbrojovací konferenci, která se konala v předvečer letošních Dnů NATO.

První souprava se do Česka dostala letos v únoru, dalších sedm by mělo přijít do konce roku a dodávka té poslední je v plánu v dubnu roku 2023. Do konce příštího roku by se měly postupně všechny nové radary dostat do provozu, jak zní původní plán české armády.

O pořízení nových radarů se mluví už téměř dvacet let, neboť armáda dodnes využívá zastaralé sovětské technologie, které už několikrát překonaly svoji životnost a udržet je v provozu, je podle vojáků velmi náročné.