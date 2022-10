Vláda ustupuje od slibu snížit odvody firem, stát by přišel o desítky miliard

Necelý rok od loňského listopadového podpisu koaliční smlouvy vládní koalice přiznala, že kvůli energetické krizi či vysoké inflaci nebude schopná prosadit snížení odvodů firem o dva procentní body.

„Upřímně, já si myslím, že v této situaci, ve které jsme, s ohledem na výdaje, které tato vláda musí realizovat na pomoc domácnostem, firmám a veřejnému sektoru, tak to možná do konce volebního období nebude reálné,“ přiznává ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podobně to vidí i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Musíme opravdu zvládnout současný nápor na rozpočet i na významnou pomoc malým, středním podnikům či domácnostem,“ říká.

Veřejné finance tíží vysoká inflace

Závazek, který si vládní strany napsaly do koaliční smlouvy i do programu kabinetu, zněl přitom jasně. „Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body, za předpokladu konsolidovaných veřejných financí,“ deklarovaly vládní strany dříve.

Jenže dát do pořádku veřejné finance se zatím kabinetu i kvůli růstu výdajů souvisejících s vysokou inflací nedaří. Pro příští rok plánuje kabinet deficit ve výši 295 miliard a snížení sociálního pojištění by prohloubilo schodek o dalších 41 miliard korun.

„Státní rozpočet by to neusnesl, my musíme pomoct s energiemi, musíme lidem pomoci se základními životními potřebami,“ má jasno ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Zároveň z rozpočtového hlediska je potřeba najít opatření tak, aby se státní rozpočet stabilizoval,“ přizvukuje místopředseda TOP 09 Jan Jakob.