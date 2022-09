Lídři kandidátek v pražských komunálních volbách debatovali o dostupném bydlení

„Co město může v nějakém horizontu a také není možné slibovat, že to bude za pár měsíců nebo pár let, zamezit skokovému nárůstu (cen) tím, že se na trh dostane věští množství bytů,“ myslí si lídr kandidátky ANO Patrik Nacher. Problém v Praze je podle něj ten, že příprava stavebních projektů údajně trvá přes deset let, což se promítá do ceny bytů. Metropole podle něj musí také umožnit výstavbu v brownfieldech a v rozvojových územích.

Bohuslav Svoboda z koalice SPOLU pro Prahu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) vysvětluje, že ceny bytů rostou, protože je menší nabídka než poptávka. „Za dobu celého volebního období jsme nepostavili nic, tady chybí třicet tisíc bytů,“ kritizuje. Nejméně se podle něj staví v městských částech, kde vládnou Piráti. S takovým obviněním ale Hřib nesouhlasí.

Kandidátka koalice Solidarita (ČSSD, Zelení, Budoucnost, Idealisté) Anna Šabatová kritizuje rozprodej bytového fondu a pozemků v předchozích letech. „Musíme v maximální možné míře rozšířit fond, který je v nekomerčním režimu. Nemusí to být nutně městské byty, ale musí to být byty, kterého jsou stavěny a provozovány neziskově, tedy za provozní náklady,“ navrhuje své řešení Šabatová.

Lídr koalice SPD, Trikolóra, Hnutí PES a nezávislí společně pro Prahu Milan Urban tvrdí, že poslední bytová výstavba se realizovala mezi lety 2002 a 2006. „My chceme v Praze začít masivní bytovou výstavbu, ale v různých formách. Samozřejmě jako městský investor, ale tam máme názor, že Pražská developerská společnost je zbytečná,“ je přesvědčen. Dále navrhuje družstevní výstavbu podporovanou městem a obsazení prázdných bytů, nebo přestavbu kanceláří na rezidenční prostory.

Výše nájemného v městských bytech

Podle Jana Čižinského z kandidátky Praha sobě musí být nájemné stanovováno tak, aby se maximálně využila státní pomoc a aby na něj lidé současně měli. Nájemné v městských bytech podle něj zůstane stejné. „Pokud se ale změní státní pomoc, tak je logické, že se pohne i s tím nájemným,“ vysvětluje. Nájemné se podle tohoto pravidla může snížit i zvýšit.

Lídr kandidátky STAN Petr Hlaváček uvádí, že to, co chystají v Pražské developerské společnosti, je na principu, že městský byt nemusí generovat zisk, ale musí generovat obnovu bytového fondu. Městské byty podle něj mají být pro křehké skupiny obyvatel, podporované profese a například i seniory.