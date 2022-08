Koalice jednala o Mlejnkovi. Výsledek ponechali politici zcela bez komentáře

Vít Rakušan se jej však zastal, vláda konstatovala, že nenašla důvody k jeho odvolání, a zastání nalezl šéf rozvědky i u členů sněmovního bezpečnostního výboru. Ten spíše než to, že se Mlejnek – jak sám řekl, výhradně pracovně – scházel s Redlem, kladl důraz na to, že je nezbytné, aby co nejdříve získal bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Zatím ji má jen pro stupeň tajné, což sice ze zákona ke jmenování ředitelem tajné služby stačí, ale z pohledu poslanců to pak omezuje jeho možnosti.

Situaci kolem Mlejnka označili představitelé ANO za hlavní důvod, proč iniciovali hlasování o nedůvěře vládě. Kvůli tomu se ve čtvrtek mimořádně sejde Poslanecká sněmovna. Původně ANO slibovalo, že v době českého předsednictví v Radě Evropské unie hlasování o nedůvěře nevyvolá, aby předešlo opakování blamáže z roku 2009, kdy se opozici podařilo svrhnout vládu v době, kdy země minule předsedala Unii.