Průměrný důchod v září vzroste více než na osmnáct tisíc

„Myslím si, že je to dostatečná kompenzace. Když se podíváme na vývoj – i s ohledem na to, co nás bude čekat v lednu příštího roku – tak se situace výše důchodů vůči průměrné mzdě dostane na nejvyšší náhradový poměr od roku 1991. To znamená, důchody budou nejvyšší vůči průměrné mzdě od roku 1991,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ještě loni v prosinci pobírali penzisté v průměru méně než patnáct a půl tisíce korun. Od 1. září vzroste průměrný měsíční důchod více než na osmnáct tisíc korun. Důchody tak letos vzrostou téměř o sedmnáct procent – podobným tempem jako inflace.

Kvůli vysoké inflaci stát letos zvýší penze potřetí. V lednu stát zvýšil průměrné důchody víc než o osm set korun, v červnu pak více než o tisícovku. Aktuálně, po červnovém mimořádném přidání, pobírají penzisté průměrně měsíčně něco přes 17,3 tisíce. Průměrný měsíční důchod vzroste během letoška víc než o dva a půl tisíce korun. Podle Jurečky dosáhne průměrná penze 46 procent průměrné mzdy.

Čím vyšší důchod, tím vyšší přidání

Penzisté ale nedostanou přidáno stejně. Stejně jako v červnu bude i v září platit jednoduchá rovnice – čím vyšší důchod, tím vyšší přidání. Například důchodkyně s penzí třináct tisíc tak dostane navíc necelých pět stovek měsíčně. Naopak člověk pobírající jednadvacet tisíc získá od státu devět set. „Důchod odráží výši výdělku v produktivním věku, tak je systém nastaven. Je to pojistný systém, máme ho takto nastaven dlouhodobě,“ vysvětlil Jurečka.

„Myslím si, že i růst důchodů, jak je nastaven, je výraznou pomocí pro naše důchodce,“ míní šéf resortu vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) je dobře, že je nastaven jasný mechanismus. „Růst důchodů naštěstí nepodléhá nějakým vrtochům vlády a volebnímu či předvolebnímu období,“ řekl.