Reportéři ČT: Čeští policisté v kauze Vrbětice spojili síly s britskými kolegy, založili společný tým

„Policie (v kauze Vrbětice) dosud nikoho neobvinila, vše je v rovině podezření, detektivové ale v minulosti ukázali poslancům řetězec nepřímých důkazů, který podle nich svědčí o tom, že právě toto jsou pravděpodobní pachatelé. Ale to, že by se dostali české jurisdikci do rukou, není v tuto chvíli úplně pravděpodobné,“ připomněla ve vysílání Studia ČT24 redaktorka Reportérů ČT Adéla Paclíková.

Dodala, že vyšetřovatelé se ale zároveň velmi intenzivně zajímají o to, kdo mohl ruským agentům zde v Česku pomáhat. „Podle našich informací se zajímají také o konkrétního člověka, o zaměstnance společnosti, které muniční sklady (ve Vrběticích) patřily,“ přiblížila Paclíková. Tohoto muže se Reportérům ČT podařilo nedávno vystopovat, odmítl ale, že by věděl, že se jedná o agenty.

Kvůli zapojení Ruska byli vyhoštěni diplomaté

Že byli do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, k nimž došlo před osmi lety, zapojeni ruští špioni, oznámil tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) loni na jaře. Následovalo vyhoštění většího počtu ruských diplomatů z Česka, kteří byli identifikováni jako příslušníci ruských tajných služeb. Celkem se jednalo o 18 zaměstnanců ruské ambasády v Praze.

„Na základě jednoznačných důkazů, získaných vyšetřováním našich bezpečnostních složek, musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské vojenské zpravodajské služby GRU, jednotky 29155, do výbuchu muničních skladů v areálu Vrbětice v roce 2014,“ oznámil Babiš na mimořádné tiskové konferenci 17. dubna 2021.