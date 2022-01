Reportéři ČT v Řecku vypátrali obchodníka z Vrbětic Šapošnikova, zapojení do výbuchů popírá

„Co znamená agent, já žádné agenty neznám. Podezřelých ruských agentů v Evropě je tolik, že bychom se všichni divili, kdyby je všechny spočítali,“ hájí se nyní zaměstnanec Imex Group Šapošnikov.

„Pro společnost zpracovával konkrétní zakázky, pokud klienti nebo odběratelé byli v zemích bývalého Sovětského svazu,“ uvádí právní zástupce společnosti Radek Ondruš. Nikolaj Šapošnikov žije v Řecku, v době prvního výbuchu ve Vrběticích byl v Česku. Muniční sklady vybuchly poprvé 16. října 2014, podruhé 3. prosince téhož roku. Při první explozi zahynuli dva zbrojaři firmy Imex Group a po obou skladech zůstaly jen krátery.

Na stopě obchodníkovi

Zájem vyšetřovatelů se točí kolem toho, kdo mohl agentům pomáhat. „Nemohli by s explozí uspět, kdyby neměli velkou pomoc zvnitřku samotné společnosti,“ myslí si investigativní novinář Christo Grozev ze skupiny Bellingcat, která se snaží okolnosti případu také rozplést.

Kromě toho, že je Šapošnikov zaměstnancem firmy Imex Group, je také bývalým vojákem sovětské armády. Podle zdrojů Reportérů ČT pátrací tým zkoumá, jestli byl v kontaktu s ruskou vojenskou rozvědkou GRU. „Pan Šapošnikov by se do té role skvěle hodil. Pokud to byl on, kdo pomáhal, tak jeho role byla pro operaci zásadní,“ rozvíjí dále Grozev. Tým Reportérů ČT se tedy vydal Šapošnikova hledat.