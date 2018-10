Ruští agenti, které obvinila Británie z otravy Skripala, jej před lety sledovali v Česku, zjistil Radiožurnál

„Vypadá to, že Rusové měli komando a Skripala sledovali dlouho před pokusem o vraždu,“ řekl zdroj ze zpravodajských služeb Radiožurnálu .

Sergej Skripal přijel do České republiky ve druhé polovině října 2014, podle zdroje tedy nedlouho po tom, co do země vstoupili i muži, kteří podle britských vyšetřovatelů o necelé čtyři roky později usilovali v Salisbury jak o život Skripala, tak jeho dcery Julije.

Alexandr Miškin, který podle zjištění mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat pracoval jako lékař ruské vojenské rozvědky GRU, pobýval mezi 13. a 16. říjnem 2014 v Ostravě, následně vyrazil do Prahy. Do České republiky přicestoval pod falešnou identitou jako Alexandr Petrov, píše Radiožurnál, což je stejné jméno, které použil i ve Velké Británii.

Anatolij Čepiga, podle zjištění médií plukovník GRU, navštívil Prahu 11. října 2014, rovněž on podle Radiožurnálu zvolil falešné jméno následně užité při akci v Salisbury – Ruslan Boširov. „O jejich návštěvu se později zajímali jak čeští zpravodajci, tak i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Kvůli tomu, že po celé Evropě probíhá vyšetřování případu, nechce nikdo věc komentovat,“ dodává Radiožurnál.