Muži podezřelí z otravy Skripala vystoupili v ruské televizi: Proč bychom měli ženský parfém?

Oba muže podezírají britské úřady ze snahy o zabití ruského bývalého agenta Skripala a jeho dcery Julie. Podle Londýna jsou agenty ruské vojenské rozvědky GRU, nicméně v rozhovoru pro RT Petrov a Boširov popřeli, že by v rozvědce pracovali.

„Vláda si je jistá, že tito muži jsou důstojníci ruské vojenské zpravodajské služby GRU, kteří v ulicích naší země použili nesmírně toxickou, ilegální chemickou zbraň,“ sdělila mluvčí britské vlády. „Opakovaně jsme vyzvali Rusko, aby vysvětlilo, co se v březnu v Salisbury stalo. Dnes, jak jsme právě viděli, odpověděli mlžením a lhaním.“

Prohlásili, že do Salisbury jeli jako turisté na doporučení svých přátel. Ve městě se zdrželi jen krátce kvůli špatnému počasí, které jim zabránilo navštívit všechna zajímavá místa, jak prý původně chtěli. „Nebyli jsme v Salisbury déle než hodinu kvůli časovému rozestupu mezi vlaky,“ řekl Boširov. „Město bylo pokryté sněhovou břečkou a i my jsme byli promáčení. Nasedli jsme do nejbližšího vlaku a vrátili se do Londýna,“ prohlásili v televizi RT.