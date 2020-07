Zbrojaři žalovali Babiše za překroucení a zveřejnění důvěrných informací, soud jim odškodné nepřiznal

Zároveň naznačila, že se společnost Imex mohla tímto krokem snažit dostat k informacím z policejních spisů. „Žalobce se prostřednictvím této žaloby může nebo chtěl by se dostat k informacím, které jsou obsahem předmětných spisů, neboť žalobce je v daných věcech osobou poškozenou,“ dodala soudkyně.

Podle soudkyně byla žaloba podána předčasně. „V této fázi by soud v podstatě suploval orgány činné v trestním řízení, což mu nepřísluší,“ uvedla soudkyně Tereza Jachura Maříková z Obvodního soudu pro Prahu 2.

Mimo jiné uvedl, že obdobným problémům jako ve Vrběticích čelil podnik i v Bulharsku a že Imex také vyvážel zbraně do Konga, pro které platí zbrojní embargo. Firma už tehdy reagovala tak, že Babiš lže. Nejprve podala trestní oznámení, poté i žalobu, v níž se po státu domáhá zadostiučinění 15 milionů korun.

„Informaci neřekla žádná soukromá osoba. Informaci, která je zjevně nepravdivá, byla do sdělovacích prostředků sdělena členem vlády a členem bezpečnostní rady státu. A to na základě informací, které mu byly poskytnuty pracovníky konkrétního ministerstva. Navíc ty informace mají původ jednoznačně v policejních spisech, které jsou dílem v utajeném režimu,“ řekl ČT Radek Ondruš.

„Od momentu výbuchu je to v režii policie. Ta měla vyšetřovat hlavně firmu. Proč tu řešíme problémy soukromých firem? Stát pochybil v kompetencích. Ta firma tam neměla nikdy skladovat, je to kontroverzní firma – má pronajatých pět skladů, dva vybuchly. Všichni experti říkají, že ten druhý nemohl vybuchnout.“

„Nelze přijmout tvrzení, že pan místopředseda vlády Babiš v televizi sdělil ty výroky jako soukromá osoba bez ohledu na svou funkci ve státě. Naopak je zcela zřejmé, že v pořadu byl přítomen jako člen vlády, a odpovědná je tak pouze a jenom Česká republika,“ uvedl právník Imexu Lukáš Matuška.

Podle soudu je však třeba vyčkat na to, jak policie rozhodne o podaném trestním oznámení, protože až tehdy bude firma případně schopna přesně specifikovat, jak k údajnému nesprávnému úřednímu postupu státu došlo a kdo konkrétně jej způsobil.

Policie vrbětické exploze šetří jako úmyslné obecné ohrožení, v současné době stále ohledává epicentrum prvního výbuchu. Munice uskladněná v dalších skladech byla odvezena jinam. Ministr financí Babiš v televizi poukázal i na to, že vpředvečer první exploze do skladu přišel šéf Imexu Petr Bernatík. Firma to potvrdila s tím, že návštěva nebyla ničím mimořádným – majitel přijel zkontrolovat materiál, který se měl vyvážet.