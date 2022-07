Covid pozitivních rychle přibývá. Žádné restrikce nechystám, vzkázal ministr Válek

V Česku přibývá lidí nakažených koronavirem. Zatímco ještě před měsícem nedosahovaly denní počty 500, v uplynulých dnech už to byl víc než dvojnásobek. Nejvíc tento pátek. To laboratoře odhalily přes 1800 pozitivních vzorků, což je nejvyšší přírůstek od začátku května. Epidemiologové navíc předpokládají, že křivka bude dál stoupat, a to minimálně 14 dní až tři týdny.