Nejednotná EU by nahrávala Putinovi, míní Vrecionová. Dle Teličky musí být Fiala aktivní

Vrecionová je dle svých slov příjemně překvapena sledováním jednoty sedmadvacítky při jednání o sankčních balíčcích vůči Rusku. „I když u toho posledního už některé jednotlivé členské státy začínaly mít problémy, tak v podstatě zatím vždy dokázaly najít jednotu a dohodu,“ ocenila. To podle ní ukázala i nedávná jednání o možnosti začít s Ukrajinou vyjednávat o vstupu do Evropské unie.

Téma i po válce

Vrecionová připomněla, že je třeba se zbavit závislosti na ruském plynu. Domnívá se, že všechny unijní státy pro to dělají maximum. Je proto podle ní potřeba mluvit i s jinými zeměmi, jako je například Velká Británie, o zastropování cen. „Nesmíme se unavit. V případě, že bychom dali od Ukrajiny ruce pryč, tak se nám to vymstí,“ zdůraznila.

Souhlasí s tím, že právě to je třeba připomínat v rámci předsednictví, ale i poté. „Musíme neustále se snažit přesvědčit ty vlažnější země o tom, jak je to pro nás důležité, A zatím se mi zdá, že si to ti důležití klíčoví hráči uvědomují,“ řekla.

Telička se domnívá, že udržení jednoty nebude tématem jen pro české předsednictví. „Budeme muset udržet nejen jednotu, ale především akceschopnost, efektivnost fungování Unie na delší dobu. A dokonce bych řekl, že i na dobu delší než války na Ukrajině. Protože její konec bude začátkem něčeho jiného,“ upozornil s tím, že takové období bude znamenat různé výzvy. „A možná v tom, v uvozovkách, mírovém stavu, může už ta naléhavost pro někoho upadat,“ varoval.