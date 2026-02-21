Zájem o doučování zdarma roste. Nabízí ho knihovny či neziskovky


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24

Zájem o doučování zdarma pro děti roste, České televizi to potvrdily oslovené organizace. Ty se ale často potýkají s nedostatkem dobrovolníků. Největší zájem je o individuální doučování. Dětem ze znevýhodněného prostředí ho nabízí například Člověk v tísni. V některých oblastech ale musí rodiny čekat na termín měsíce, v Praze až dva roky. Doučování zdarma pro všechny děti dlouhodobě nabízí i některé knihovny. Několik z nich, jako například v Sezimově Ústí, už ale muselo kvůli nedostatku dobrovolníků doučování přerušit.

V roce 2025 Člověk v tísni doučil celkem 1050 dětí, o 130 dětí více než o rok dříve. Nárůst ale způsobil i delší čekání na začlenění do projektu. „Čekací doba se liší podle krajů, v Praze se může jednat až o dva roky, v jiných krajích je doba kratší,“ uvedla metodička podpory vzdělávání Jana Zbožínková.

V loňském roce s organizací spolupracovalo 380 dobrovolníků. Skladba zájemců je různorodá – od studentů po starší lidi. „V Praze máme očekávatelně nejvíce zájemců, v periferních regionech je situace složitější – zde dětem často vypomáhají dobrovolníci on-line, ale pro menší děti by se nám hodilo mít více dobrovolníků naživo přímo v lokalitách,“ poznamenala Zbožínková. Spíš než pedagogické vzdělání je podle ní důležitá ochota pomoci dětem.

Ilustrační foto

Důležitý je i kontakt s rodiči

Člověk v tísni doučuje děti ze znevýhodněného prostředí ve spolupráci s dobrovolníky v sedmi krajích, kde má organizace své pobočky. Ostatní lokality se snaží pokrývat on-line. „Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole, doma se jim nedostává adekvátní podpory a placené doučování je pro rodinu nedostupné,“ popsala Zbožínková.

Individuální doučování probíhá přímo v rodině dítěte. „V případě potřeby v našich kancelářích, škole, knihovně aj. Pracovník či dobrovolník za ním dochází jednou týdně na dvě hodiny, během kterých mu pomáhá se vším, co je potřeba,“ uvádí organizace na svém webu. Upozorňuje také, že důležitý je i kontakt s rodiči nebo pečujícími osobami, které musí být na doučování přítomné.

Ilustrační foto

Dobrovolníky hledá i Drop In

Svůj program doučování pro potřebné zdarma nabízí například i organizace Drop In, a to přes své pražské Centrum primární prevence. „Přijít může kdokoliv, kolegyně se s ním poté konkrétně domluví,“ uvedla vedoucí centra Tereza Braunová.

Přesto, že zde žadatelé na doučování čekat nemusí, organizace dobrovolníky stále průběžně hledá. Pravidelné učení totiž doplňují i o volnočasové aktivity, konané každý měsíc. „Tyto aktivity podporují smysluplné trávení volného času, rozvoj sociálních dovedností a posilují vztah dětí k učení i k bezpečnému prostředí, které jim služba nabízí,“ popsala Braunová.

Doučuje se také v knihovnách

Na doučování zdarma mohou děti docházet i do některých knihoven. Přijít může kdokoliv a není potřeba zamlouvat nic předem.

„Mám určené jedno odpoledne v týdnu, kdy chodím u nás do knihovny. Děti mohou přijít za mnou nebo za jinými dobrovolníky a my jim pomáháme s domácími úkoly, učit se na testy a podobně,“ řekla ČT dobrovolnice Petra. V rámci programu Společně v knihovně doučuje už několik let v pražských Lužinách.

„Není to na objednávku, děti mohou chodit každý týden nebo třeba jen jednou. Docela dost jich ale chodí pravidelně,“ dodala. Některé děti si podle ní potom chodí do knihovny psát úkoly i samy, protože si prostředí oblíbí.

Program Společně v knihovně zaštiťuje doučování ve třinácti knihovnách. „V roce 2025 pomáhalo dětem se školou celkem 35 dobrovolníků,“ uvedl obsahový garant programu Michal Kryl. Většinou jde podle něj o studenty.

„Největší zájem je nepřekvapivě o matematiku, češtinu a angličtinu. Pomáháme ale i s ostatními předměty,“ dodal. V loňském roce přišlo na doučování 117 dětí, z toho 63 cizinců nebo dětí s odlišným mateřským jazykem.

Ilustrační foto

Projekt nevzdává snahu o rozšíření do dalších míst

Každá z knihoven doučuje jednou týdně – odpoledne, na dvě hodiny. Konkrétní časy a dny jsou různé. Zájemci je najdou na webových stránkách programu. Jedenáct ze třinácti knihoven je v Praze, například na Petřinách, Smíchově nebo v Malešicích. „Knihovna v Týnci se na konci minulého roku stěhovala do nových krásných prostor, doučování budeme postupně obnovovat,“ dodal Kryl. Zapojená do projektu je také knihovna v Sezimově Ústí.

Kvůli nedostatku dobrovolníků ale aktuálně ve třech knihovnách doučování nefunguje a organizace hledá dobrovolníky. „V některých knihovnách rotaci doučujících pokrývat zvládáme. Například knihovna v Sezimově Ústí ale pro tento školní rok zatím dobrovolníky nemá,“ uvedl Kryl. Ze stejného důvodu se podle informací z webu projektu nedoučuje ani ve dvou knihovnách v Praze – v Bohnicích a v Modřanech.

Zájem o zapojení do programu přitom podle Kryla mají také další knihovny v hlavním městě i mimo něj. „Zde ale doučování bohužel nemůžeme spustit, protože nám pro danou knihovnu schází dobrovolníci,“ podotkl Kryl. Program má ale podle něj aktuálně podaný dvouletý projekt, který pokud by vyšel, umožní rozšíření doučování do třiceti knihoven ve Středočeském a Ústeckém kraji.

Některé knihovny si doučování zajišťují samy

Doučování dětí zdarma si některé knihovny organizují i samy. Nabízí ho například Městská knihovna v Neratovicích. Koná se zde každý čtvrtek odpoledne a je určeno pro žáky prvního stupně základních škol. I zde je podle ředitelky knihovny Heleny Pinkerové největší zájem o angličtinu, matematiku a český jazyk.

„Někdy si rodiče zavolají předem a řeknou, s čím potřebují pomoci, někdy chodí rovnou,“ dodala. Od nového roku navíc knihovna nabízí ve spolupráci s projektem Semínka lidskosti přípravný kurz na přijímačky na osmiletá gymnázia. U něj už ale museli některé zájemce odmítat.

Malý počet dobrovolníků brzdí doučování také v knihovně v Třinci. Podle knihovnice Kláry Molinové je počet žadatelů o doučování vyšší než počet dobrovolníků. „V současné době u nás doučuje pět studentek, byli bychom rádi, kdyby počet vzrostl alespoň na deset,“ sdělila. Knihovna se snaží o zapojení seniorů, zatím se to ale podle ní nedaří.

Ilustrační foto

Zájem o doučování zdarma roste. Nabízí ho knihovny či neziskovky
