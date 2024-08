Místo lavic příroda. Zájem o komunitní školy roste

„Cílem zavedení individuálního vzdělávání do školského zákona nebylo vytváření komunitních skupin, zákon to však nevylučuje. Počty takových skupin se statisticky nesledují,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová. Z právního hlediska tak komunitní školy neexistují. Jedná se často o spolky nebo různá volná uskupení rodičů.

Rostoucí zájem o učení ve skupině potvrzuje i Daniela Podvalová, která s dalšími rodiči před čtyřmi lety založila v pražských Kobylisích komunitní školu Kokoška. „Hledali jsme pro své děti nějaké fajn prostředí, kde můžou dětem nabídnout inovativní vzdělávání a budeme vědět, že je budou učit vědomosti i mezilidské vztahy. Nic jsme nenašli. Tak jsme si řekli, že nezbývá nic jiného, než to udělat sami. Naštěstí se nám to povedlo,“ vypráví ředitelka komunitní školy Podvalová. V roce 2020 nastupovalo do Kokošky patnáct dětí, v září to bude už 52. Vzdělávání nabízí pro první i druhý stupeň.

„Máme běžně vyučovací týden od pondělí do pátku, podobně jako na soukromých nebo veřejných školách. Hlavní vyučovací část začíná dopoledne před devátou, a pak zas odpoledne. Většinu času trávíme venku. Každý týden máme expediční středu, den jinak,“ popsala Podvalová. Podle ní je ze zkušenosti lepší učit děti zážitkem, například výletem do Prahy, kde se na konkrétních budovách učí architektonické slohy.

Není škola jako škola

Vzhledem k tomu, že komunitní skupiny nebo školy nejsou ze zákona skutečné školy, zodpovědnost za vzdělání nenesou. Ručí tak za něj pouze rodič. Děti – stejně jako při vzdělávání doma – jsou zapsány na některé ze základních škol z rejstříku resortu školství, kde mají individuální vzdělávání. Žáci pražské Kokošky jsou například přihlášeni u jedné ze dvou kmenových škol – na ZŠ Na Dědině, v jihomoravské Ostrožské Nové Vsi nebo ZŠ Těptín ve Středočeském kraji.

Podle Judity Kapicové z Asociace domácího vzdělávání je to celkem běžné, že je dítě nahlášené na kmenové škole v jiném kraji. „Dítě může být přihlášené kdekoliv, je to na domluvě se školou. Vždy na konci pololetí pak jede s rodiči na přezkoušení. V komunitní škole je lepší mít školu jednu než více. Děti přihlášené u různých škol vytváří komplikace vyučujícím. Musí přizpůsobit učivo požadavkům jednotlivých škol. Co neobsáhne, pak musí rodiče doučit sami.“