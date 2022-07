Energetická spolupráce bude klíčová, říká o předsednictví Lipavský. Dle Jourové nesmí mít krize vítěze a poražené

Česko převzalo unijní předsednictví od Francie spolu s řadou úkolů. Jourová se ale domnívá, že ty budou jen menšinou toho, co bude muset česká vláda v čele Rady EU řešit. „Většina věcí bude přicházet postupně a předsednictví bude muset reagovat,“ předpokládá místopředsedkyně Komise.

Ruská agrese na Ukrajině ovlivňuje plejádu oblastí, a i když například potravinovou krizi nepocítí přímo Česko, projeví se v Africe a může vyvolat uprchlickou vlnu, kterou posléze musí řešit celá Unie, doplňuje Lipavský.

„Je potřeba udělat maximum, aby krize co nejméně doléhala na občany České republiky i celé Evropy,“ říká s odkazem na energetiku Jourová. Připomíná plán obnovy, který vzešel z covidové pandemie, ale s válkou nepočítal. Peníze z něj by se podle eurokomisařky měly nyní co nejefektivněji využít k usnadnění životní situace obyvatel.