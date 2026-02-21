Izraelská armáda zabila šest lidí na východě Libanonu a dva další na jihu

Při izraelských útocích v údolí Bikáa na východě Libanonu zemřelo v pátek šest lidí a dvě desítky dalších osob utrpěly zranění, informuje agentura Reuters a libanonská agentura NNA. Izraelská armáda také letecky útočila na palestinský uprchlický tábor Ajn Hilva na jihu Libanonu, kde podle agentury AFP zabila dva lidi. Deník Haarec napsal, že izraelský dron v táboře zabil tři lidi. Izraelská armáda útok v táboře Ajn Hilva potvrdila s tím, že cílila na středisko palestinského teroristického hnutí Hamás, které tam podle ní připravovalo útoky na izraelské cíle.
„Zasažené velitelské centrum v posledních měsících využívali agenti Hamásu k přípravě teroristických akcí proti izraelské armádě na libanonském území a k výcviku pro teroristické útoky proti Státu Izrael,“ uvedla izraelská armáda podle serveru The Times of Israel (ToI) k pátečnímu útoku.
Ajn Hilva, který leží nedaleko přístavu Sajdá (Sidon), je největší palestinský uprchlický tábor v Libanonu a žije v něm na 70 tisíc lidí. Vytvořen byl v roce 1948 spolu s dalšími tábory pro Palestince, kteří po vzniku Izraele utíkali či byli nuceně vysídleni Izraelci. Žijí tam také Palestinci vysídlení za občanské války v Libanonu (1975-1990) a v posledních letech tam utíkali také Palestinci ze Sýrie.
Izraelská armáda na tábor Ajn Hilva útočila také loni v listopadu, kdy zabila třináct lidí, včetně jedenácti dětí, napsala AFP. I tehdy tvrdila, že cílila na výcvikové středisko Hamásu, který to popřel.
V údolí Bikáa útočila izraelská armáda i minulý týden, kdy uvedla, že cílila na členy teroristického hnutí Palestinský islámský džihád. Zabila přitom čtyři lidi.
Údery navzdory dohodě o příměří
Izrael na jihu Libanonu provádí letecké údery navzdory dohodě o příměří s tamním militantním hnutím Hizballáh z listopadu 2024, které zprostředkovaly Spojené státy a Francie a které ukončilo několik měsíců trvající válku mezi těmito dlouholetými nepřáteli. Izrael se v dohodě zavázal postupně stáhnout svou armádu z libanonského území a Hizballáh měl z jihu Libanonu odstranit své vojenské kapacity. Izraelští vojáci ale na jihu Libanonu zůstávají dál v několika oblastech a viní Hizballáh, že se z jihu Libanonu také zcela vojensky nestáhl.
Letitý konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem, který je mocnou vojenskou silou v Libanonu a má i zastoupení v tamní vládě a parlamentu, se vyostřil v říjnu 2023 po teroristickém útoku Hamásu na Izrael, po němž následovala izraelská ofenziva v Pásmu Gazy. Hizballáh pak začal téměř denně ostřelovat izraelské území a izraelská armáda bombardovala pozice Hizballáhu na jihu Libanonu. V září 2024 Izrael výrazně zesílil letecké útoky, které rozšířil na téměř celý Libanon a které cílily na Hizballáh. Podle libanonské vlády ale při nich zemřely i stovky civilistů.
S Hamásem Izrael uzavřel za zprostředkování Spojených států, Egypta a Kataru loni v říjnu příměří v Gaze, obě strany se ale vzájemně obviňují z jeho porušování. Izraelská armáda od října 2025 v Pásmu Gazy podle tamních úřadů zabila na šest stovek Palestinců. Izrael tvrdí, že cílí pouze na ozbrojence či osoby, které překročily linii vymezenou na základě amerického mírového plánu.