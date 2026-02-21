Nahrávám video
Veřejnému ochránci práv Stanislavu Křečkovi 19. února uplynulo šestileté funkční období. Úřad stále čeká na jeho nástupce. V pořadu Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou se rozpovídal o problémech, které ve funkci řešil, například o otázkách diskriminace. Tu v Česku podle něj nejvíce zažívají senioři – více než třeba národnostní nebo rasové menšiny. „Nově nám tady vzniká diskriminace z elektronické chudoby. (...) Dnes si bez aplikace nekoupíte ani mrkev, což mnoha lidem může způsobovat problémy,“ myslí si třeba Křeček.