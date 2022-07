Česko vyhoví žádosti Slovenska o pomoc s ochranou nebe, řekl Fiala v Otázkách Václava Moravce

Slovensko v červnu požádalo Českou republiku o pomoc s ochranou vzdušného prostoru, dokud nepřevezme objednané stíhačky F-16. Ty by měly nahradit dosud používané migy-29, ale dodávka bude mít zpoždění. Petr Fiala nyní ujistil, že Česko sousední zemi pomůže.

„Nepochybně vyhovíme. Myslím, že je to krásný příklad nejenom obranné spolupráce, ale i důvěry. Pomůžeme Slovensku do doby, než bude mít k dispozici nová letadla. A počítáme s tím, že zase nám někdo pomůže, pokud budeme mít problémy,“ řekl Fiala. Zdůraznil, že je to v českém zájmu. Připomněl, že Slovensko hraničí s Ukrajinou, která se brání ruské invazi.

Heger: Ukrajina by mohla dostat migy i tanky

Slovenský premiér Eduard Heger Fialova slova ocenil. Odhadl, že jeho země bude pomoc českých stíhačů potřebovat zhruba rok. Připustil zároveň, že je „ve hře“, že by Slovensko své migy postoupilo Ukrajině. Zmínil se také o možnosti, že by Ukrajina dostala tanky. „Ale nechci to říkat podrobně, protože nás i Ukrajina požádala, abychom tuto techniku nespecifikovali,“ dodal.

Heger i Fiala podotkli, že všechny překvapilo, jak účinně a dlouho se dokáže Ukrajina bránit invazi ze sousední země, jejíž armáda měla být papírově mnohem silnější. „Jsme daleko za všemi limity a máme všechny předpoklady, abychom věřili, že Ukrajina tuto válku vyhraje,“ poznamenal slovenský premiér.

Petr Fiala ovšem připustil, že nikdo neví, jak dlouho ještě potrvá, než Ukrajina bude mít plně pod kontrolou své území, podotkl však, že se nedokáže Rusům ubránit bez pomoci ze západu.

Za zásadní považuje, „aby měli zbraně, aby mohli vybojovat svoji nezávislost a naši bezpečnost a naši svobodu“. „Oni bojují za nás,“ dodal.

Eduard Heger odmítl, že by bylo možné za současné situace hovořit o ztrátě státní suverenity Ukrajiny. „Suverenita tu stále je. Mají vládu, kterou si zvolili, a ta bojuje,“ poukázal.

Fiala vnímá, že ukrajinská krize posílila jednotu západu. Dříve rozhádaná Evropská unie podle něj „dochází z každé Evropské rady sjednocena“ a dokáže se shodnout na jasných činech. Ruská válka proti Ukrajině dala nový smysl také Severoatlantické alianci. Podle předsedy české vlády se „před pár lety pochybovalo, jestli má smysl“. „Dnes je úplně klíčovou, akceschopnou aliancí, která přijímá nové členy,“ prohlásil.

Finsko a Švédsko míří do NATO. Podle Fialy dosáhl Putin opaku toho, co chtěl

Na nedávném madridském summitu NATO se podařilo vyřešit turecké námitky, summit tak otevřel cestu ke vstupu Finska a Švédska. Oba premiéři hodnotí vstup obou skandinávských zemí do Aliance velmi příznivě.

Fiala považuje samotnou jejich žádost o vstup za historickou. Připomněl, že Švédsko bylo velmi dlouho neutrální. „Vladimir Putin dosahuje pravého opaku toho, co chtěl. Říkal, že nechce, aby se NATO přibližovalo k ruským hranicím. Ono se přibližuje. Ale těm státům nic jiného nezbývá, pokud chtějí mít zachovanou nezávislou, bezpečnou budoucnost,“ podotkl. Předpokládá, že český parlament by mohl přístupové smlouvy ratifikovat začátkem podzimu. Věří, že vstup Finska a Švédska podpoří alespoň část opozice.

Heger zdůraznil, že NATO po začátku války na Ukrajině také výrazně pomohlo zlepšit obranyschopnost jeho země. „Jen pár měsíců zpět jsme byli v situaci, že nejsilnější naše obrana byla, že jsme členy. Až potom velmi rychle zareagovali naši přátelé a sousedé (…) a poslali nám nejen vojáky, ale i techniku. Během pár týdnů se obranyschopnost Slovenska stala ze zanedbané na špičkovou,“ poznamenal.