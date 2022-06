Taktika blízká nacistům i kolonialistům. Putinův režim už do Ruska zřejmě zavlekl desítky tisíc ukrajinských dětí

Dle dobrovolníka, který místo navštívil, se tam nenachází jen sirotci, ale také děti, jejichž otcové museli narukovat do války. Pracovník zařízení řekl, že mnoho z dětí se chce vrátit domů. Místo toho jsou jim ale vydávány ruské doklady a zařizuje se jejich adopce ruskými rodiči.

Putin dle ukrajinského webu Ukrinform na konci května zrychlení procesu skutečně schválil . „Výnos prezidenta Ruské federace o zjednodušení udělování ruského občanství ukrajinským sirotkům či dětem, které zůstaly bez rodičovské péče, považujeme za pokus Kremlu legalizovat nezákonný přesun ukrajinských dětí z ukrajinských území dočasně okupovaných ruskou armádou do Ruska. Vladimir Putin svým výnosem fakticky legalizoval únosy dětí z území Ukrajiny,“ zdůraznilo ukrajinské ministerstvo zahraničí.

Maria Lvova-Bělova byla v červnu za „barbarské“ zacházení s dětmi postihnuta sankcemi vládou Velké Británie. Sankcionované osoby mají zakázaný vstup do Spojeného království a je jim zmrazen majetek v Británii.

V dubnu Lvova-Bělova potvrdila, že do Ruska přišlo až 1560 dětí z Ukrajiny bez rodičů a řada z nich by podle ní mohla být adoptována. Ruská senátorka Lilia Gumerovová zase otevřeně hovořila o tom, že ukrajinské děti „z osvobozených území“ nemají dostatečné znalosti ruského jazyka, a oznámila, že pro ně budou uspořádány speciální letní tábory, kde se budou učit rusky.

Ruská ombudsmanka pro práva dětí Maria Lvova-Bělova se údajně začátkem března setkala s Vladimirem Putinem, aby s ním projednala předložení změn Státní dumě, které by zjednodušily ruské zákony a urychlily přijetí dětí z válečné zóny na Ukrajině.

Tato tvrzení se zatím nepodařilo ověřit a vypátrání konkrétních dětí a rodin se v době války ukázalo jako obtížné. Zprávy o nucených deportacích do Ruska a ohrožení nejzranitelnějších občanů Ukrajiny vyvolaly znepokojení například v Evropském parlamentu.

Zvěsti o únosech nezletilých Ukrajinců se objevují od 19. března, kdy ukrajinské ministerstvo zahraničí oznámilo, že ruské síly unesly 2389 dětí z Luhanské a Doněcké oblasti. Tou dobou docházelo také k masivnímu ostřelování a obléhání jihoukrajinského města Mariupol, ze kterého byly vytvořeny humanitární koridory na pomoc při evakuaci žen, dětí a starých lidí. Poradce starosty Mariupolu Petro Andjuščenko tehdy oznámil, že asi čtyři a půl tisíce obyvatel města bylo proti své vůli odvlečeno přes hranice do Ruska.

Proč to dělají

Když se Rusové na konci března stahovali z Kyjevské oblasti, ukrajinské úřady je obvinily z použití dětí jako živého štítu. „Okupanti používají tyto děti jako rukojmí – jako záruku, že místní civilisté neposkytnou ukrajinským obráncům souřadnice nepřítele,“ vysvětloval v dubnu mluvčí ministra obrany Oleksandr Motuzjanik.

Důvodů ale může být mnohem více, než jen ochrana vlastního transportu. Putin se netají názorem, že Ukrajina nemá tradici vlastní státnosti, a snahy o „poruštění“ Ukrajinců by z jeho pohledu dávaly smysl. Dle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se Rusko snaží o to, aby malé děti co nejrychleji zapomněly na rodnou zem i jazyk a přišly tak o svoji národní identitu.

Deník The Washington Post zase vyjádřil názor, že Rusko ve své válce pomocí únosů dětí vyvíjí další tlak na ukrajinské obyvatelstvo a vládu, aby se vzdaly.

Vicepremiérka Ukrajiny Iryna Vereščuková v nedávném rozhovoru pro Nikkei Asia ujistila, že se stát snaží unesené děti najít a přivést zpět. Pomáhají jim v tom mezinárodní organizace, ambasády evropských zemí v Rusku i ruské spolky dobrovolníků. „Najdeme všechny děti v Rusku a pošleme je zpět na Ukrajinu,“ slíbila Vereščuková. Dodala, že unášení dětí je „naprostý fašismus“.

Jev v minulosti běžný

Únos nezletilých je porušením Úmluvy OSN o genocidě i Úmluvy OSN o právech dítěte. V minulosti se objevují. Analýza deníku The Washington Post zmiňuje dva případy – autoritářské režimy ve Španělsku a Argentině, které se uchylovaly mimo jiné k únosům dětí, a to tehdy, když vstoupily do své nejvražednější a nejrepresivnější fáze. Tyto historické případy mohou nabídnout poučení o tom, jak může Ukrajina hnát pachatele k odpovědnosti.

Argentinský vojenský režim v letech 1976-1983 byl zodpovědný za „zmizení“ nejen přibližně třiceti tisíc politických odpůrců, ale také asi pěti set dětí narozených během zadržování jejich matek. Prostřednictvím ilegální sítě adopcí se tyto děti často dostávaly do rukou rodin stejných vojenských nebo policejních důstojníků, kteří se podíleli na vraždě biologických rodičů oněch dětí. V jiných případech novorozenci končili v sirotčincích nebo byli adoptováni rodinami loajálními vojenskému režimu, přičemž falešná dokumentace zakrývala jejich skutečný původ.

S těmito dětmi se zacházelo jako s „válečnou kořistí“ a hlavním cílem vojenské diktatury bylo „odstranit jakoukoli stopu po levicových nepřátelích a jejich odkazu“. Navzdory všem předpokladům se nevládní organizaci Babičky z May Square podařilo od roku 1977 identifikovat a znovu sjednotit s biologickými rodinami 130 dětí.