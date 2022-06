Peking využil summitu zemí BRICS, aby pomohl Putinovi. Si kritizoval západní sankce

V úvodu summitu mluvil čínský prezident Si Ťin-pching o Ukrajině, ale jen jako o krizi, nikoli o válce. Stejně jako dřív obviňoval NATO a opakovaně kritizoval Spojené státy, aniž by je jmenoval, poznamenala zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová.

„Sankce jsou bumerangem a dvojsečnou zbraní. Svévolně je zavádět a využívat přitom dominantní hospodářské postavení poškozuje zájmy všech a působí utrpení,“ uvedl čínský vůdce.

Země BRICS jsou diplomatickou oporou Moskvy. Pozice Číny vychází ze strategického partnerství bez limitů.

Čína se dostává na ruský orbit

„Pokud by se situace na Ukrajině vyřešila rychle, Čína by se snadno udržela na střední cestě. Ale protože to stále trvá, vtáhlo ji to na ruský orbit,“ poznamenal analytik Brock Silvers ze společnosti Kaiyuan Capital.

Roli hraje osobní vztah Siho s Putinem. Označují se za přátele, kteří mají mnoho společného. „Sdílejí podobné nacionalistické hodnoty a hlubokou antipatii vůči Západu. Každý z nich usiluje o vytvoření sféry vlivu v geopolitickém sousedství a Spojené státy považuje za hlavní překážku v naplnění vizí o velikosti národa,“ řekla Šámalová.

Velká hra o zlevněnou ropu

Čína skupuje ruskou ropu za zlevněné ceny. Přestože poptávka je kvůli covidovým lockdownům utlumená, meziročně stoupl dovoz o 55 procent. Rusko nahradilo Saudskou Arábii a stalo se největším dodavatelem Pekingu. Moskva proto doufá, že BRICS jí pomůže zmírnit dopady sankcí.

„Aktivizují se kontakty mezi ruskými podnikatelskými kruhy a podnikatelskou komunitou zemí BRICS. Probíhají jednání o otevření indických obchodních řetězců v Rusku,“ řekl Putin.

Když uskupení BRICS v roce 2009 vzniklo, očekávalo se, že změní světovou ekonomiku, vytvoří finanční řád, který pomůže rozvojovým zemím. To se nenaplnilo. Kvůli velikosti ho ale nelze podceňovat – země mají dohromady 3,23 miliardy obyvatel a hrubý domácí produkt celkově přesahující 23 bilionů dolarů, dodala zpravodajka.