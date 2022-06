Školské a úřednické odbory zahájily stávkovou pohotovost. Podle Gazdíka jde o zbytečné gesto

Fiala argumentuje odpovědností

To, že ve stávkové pohotovosti odborů nevidí smysl, řekl již ve středu také premiér Petr Fiala (ODS). I ten podotkl, že vláda je připravena jednat, zvýšení platů by ale nedorovnalo inflaci. Kabinet si totiž musí počínat odpovědně kvůli tomu, aby nepoškodil všechny občany roztočením inflační spirály, zdůvodnil předseda vlády. Za nekorektní označil postup odborářů také ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula poznamenal, že odbory by souhlasily s růstem výdělků od července o 15 procent lidem se zmrazeným příjmem a ostatním o 7,6 procenta.

„Očekáváme, že tak, jak jsme se dohodli, že proběhne jednání ve formátu K5, to znamená s předsedy politických stran vládní koalice, protože ministři řekli, že oni nejsou těmi, kdo rozhodují, a že je to někdo jiný. Dali jsme jasně najevo, že jsme připraveni se dohodnout, ale v této chvíli jsme již přistoupili k těmto krokům a považujeme to za zcela korektní a v souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání,“ upřesnil Středula, který dříve ohlásil zájem kandidovat na prezidenta republiky.

Boj s inflací

Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek považuje požadavek odborů za oprávněný. Věří zároveň, že se podaří splnit přísliby, které vláda dává. „Očekáváme od vlády ovšem především aktivní boj s inflací – tam je příčina problémů. Ale ten se neodehrává,“ kritizoval ve čtvrtečních Událostech, komentářích.

Dodal, že propad platů je následkem toho, že kabinet nekoná v oblasti boje s inflací, což by měl řešit prioritně. „A pak se můžeme bavit o tom, jak zvyšovat mzdy a platy tak, aby se naši občané neztráceli v reálné hodnotě svých výplat,“ řekl.

Podle členky senátního výboru pro sociální politiku Šárky Jelínkové ( KDU-ČSL ) si je vláda vědoma, že problémy spojené s inflací je třeba řešit. „Ale musí jít postupnými kroky,“ sdělila. Dodala, že není možné udělat velké gesto, kterým by kabinet jednorázově lidem pomohl, ale do budoucna by to mohlo problémy zvětšit.

Jelínková krok odborů považuje za předčasný. Připomněla, že na jejich žádost proběhla schůze s kabinetem. „Vláda projevila vůli, že bude platy řešit i ve státní sféře. Ale je na to potřeba určitý čas,“ řekla s tím, že šlo o první ze schůzek.