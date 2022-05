Teď nemáme jinou alternativu než ruský plyn. Vláda by měla skončit, řekl Okamura v Interview ČT24

Fialova vláda podle něj na lidi kašle a místo toho pomáhá Ukrajincům. Kabinet by dle lídra SPD měl podat demisi. „To, co vláda předvádí, je šílené,“ rozčílil se Okamura. O něco později řekl, že premiér má mimořádně malý tah na branku a „vůbec neví, která bije“.

Česká republika podle něj „teď hned“ nemá jinou alternativu než ruský plyn. On osobně po větší energetické bezpečnosti Česka volal už v minulém volebním období, ale byl prý osamocený. Závislost pouze na ruském plynu ale podle Okamury není žádoucí. Diverzifikaci zdrojů vidí na několik let. „Teď hned se (od ruského plynu) odpojit nemůžeme, protože to způsobí krach českého průmyslu, hyperinflaci a destrukci českého státu,“ prorokuje Okamura.

Vláda by tak podle opozičního lídra mohla plyn nasmlouvat přímo po vzoru Rakouska a dalších zemí. Na námitku moderátorky Světlany Witovské, že plyn v Česku nenakupuje vláda, ale soukromé společnosti, Okamura opáčil, že to, že „se strategická infrastruktura zprivatizovala, byla chyba vlád ČSSD, ODS a KDU-ČSL“.

Okamura o plynu jednal i s poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým, který je dlouhodobě terčem kritiky kvůli údajným těsným vazbám na Rusko. „Byl jsem pozván, že by mi rád sdělil názory Pražského hradu i pana prezidenta, jakým způsobem by šlo řešit levnější plyn pro české občany. Je to oficiální poradce prezidenta,“ uvedl Okamura ke schůzce s Nejedlým. Na upozornění, že se o Zemanova poradce zajímá zpravodajská komunita, předseda SPD reagoval slovy, že on nikoho nelustruje.

„Jednorázová pětitisícová dávka – to je vládní řešení inflace a zdražování? Ta bezradnost je šílená, ale toto samozřejmě podpoříme,“ ujistil Okamura, který rovněž podporuje myšlenku snížení DPH u základních potravin až na nulu, což by podle něj domácnostem pomohlo vypořádat se s vlnou zdražování.

Kde na takový krok vzít peníze, nastínil Okamura vzápětí. Kvůli inflaci podle něj v Česku stoupl výběr daní, seškrtal by i odvody Evropské unii či peníze „solárních baronů“. Plošná opatření v boji s inflací podle něj podnikají i okolní země.

Pomoc jen po určitou dobu, míní lídr SPD

Jasný názor má opoziční politik i na pomoc vlády uprchlíkům. „Tady se uděluje ochrana nepřizpůsobivým lidem, ti tady vůbec nemají co dělat. Je mi jedno, kdo je Rom a kdo ne. Nepřizpůsobivý je člověk, který je práceschopný, dlouhodobě si práci ale nehledá a dlouhodobě nepracuje. Je chyba udělovat dočasnou ochranu takovým lidem“ hřímal Okamura, který několikrát zmínil obec Kramolín, kam se asi dvě desítky uprchlíků přesunuly. Na otázky moderátorky, jak ví, že zrovna tito běženci jsou nepřizpůsobiví, ale jasnou odpověď nedal.

Podle Okamury je v pořádku pomáhat těm, kteří před válkou prokazatelně prchají, ale jen po určitou dobu. Jasně neřekl, zda SPD podpoří ve sněmovně novelu takzvaného lex Ukrajina, kterou připravuje vláda. Návrh neviděl. Ale jestli bude kabinet navrhovat neomezený příjem uprchlíků, tak „to není model, se kterým bychom souhlasili“.