Do školek nenastoupily tři čtvrtiny ukrajinských dětí a dvě třetiny ani do základních škol, uvedla inspekce

Zjištění vychází z informací, které školní inspekce získala v období od začátku dubna do poloviny května v 52 mateřských a 626 základních školách. Toto množství škol odpovídá podle inspekce asi 70 procentům základních škol, ve kterých bylo v polovině května aspoň deset ukrajinských uprchlíků.

Vyplývá to ze zjištění České školní inspekce, které novinářům představili ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal s ministrem školství Petrem Gazdíkem. Zhruba polovina základních a pětina mateřských škol se podle inspekce potýkala s problémy s kapacitou míst či zajištěním personálu.

Do základních škol v Česku chodilo v polovině května přibližně 26 tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny. Ve školkách jich bylo 3800. Počet ukrajinských běženců v českých školách tak od začátku dubna vzrostl o 12 procent a ve srovnání s množstvím registrovaných uprchlíků je nadále nízký.

Podle něj se nyní ukazuje, že Česká školní inspekce začíná být ve školách vnímána nikoliv jako nástroj kontroly, ale jako orgán, který může metodicky pomoci při řešení problémů, jako je například začleňování ukrajinských žáků do škol. Řekl také, že jde o projekt, jaký Česká republika nezažila od 2. světové války. „Je to snaha nové politiky ministerstva v tom, aby svá rozhodnutí opírali o jasná data, a ne jen o dojmy ministra nebo jeho náměstků,“ řekl k průzkumu.

Podle inspekce registrovalo ministerstvo vnitra k 15. květnu 19 301 dětí ve věku tří až pěti let a 68 983 ve věku šesti až 14 let. V mateřských školách bylo podle dřívějších údajů ministerstva k 7. dubnu 3310 uprchlíků z Ukrajiny a v základních školách 23 204. Do poloviny května podle inspekce jejich počet ve školkách stoupl o 490 a v základních školách o zhruba 2800.

Většina škol děti integrovala

Počet Ukrajinců zapsaných do škol je tak ve srovnání s množstvím registrovaných uprchlíků podle inspekce zatím výrazně nižší. Do školek jich zatím nenastoupily tři čtvrtiny a dvě třetiny zatím ani do základních škol, uvedl Zatloukal. Problémy s nedostatkem místa nebo zaměstnanců podle něj nahlásila polovina základních škol a 20 procent školek.

V regionech, kde je utečenců hodně a míst ve školách málo, proto inspekce očekává problémy s kapacitou při přijímání dalších žáků. Mezi takové regiony může patřit například Praha.