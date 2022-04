Jak naučit ukrajinské děti bezbolestně česky? ČT:D vsází i na pohádky

Velmi rychle po vypuknutí války na Ukrajině vznikla na webu dětského kanálu stránka pro české děti, na níž se mohly dozvědět, co se vlastně u našich východních sousedů děje. „Bylo to z toho důvodu, že nám děti hodně psaly, že to intenzivně vnímají, chtěly vědět, co a proč se děje. Velmi rychle se začaly ptát i na konkrétní věci,“ vzpomíná Sunková.

Velmi rychle podle ní přišel i nápad na vytvoření online obsahu pro ukrajinské děti přicházející do Česka, protože bylo jasné, že jich sem míří opravdu velké množství. Ale vybrat, co rychle nabídnout malým uprchlíkům, podle Sunkové nebylo úplně jednoduché. I kvůli předpokladu, že zkrátka nemluví česky.

Nejen hry, ale i podpora od vrstevníků

„První volba tak padla na výběr pohádek, seriálů, u kterých není třeba znát češtinu. Ale máme na webu Déčka i hry, u nichž není potřeba česky rozumět. Mysleli jsme i na to, že české děti posílají svým ukrajinským vrstevníkům vzkazy. Právě dnes natáčíme video, kde jsme tyto vzkazy přeložili do ukrajinštiny, načítat je budou studenti z Ukrajiny,“ vysvětlila Sunková. Vzkazy jsou přitom podle ní pozitivní a plné podpory.

To ale není jediná novinka - ČT:D totiž připravuje i obsah přímo v ukrajinštině. Půjde o pokračování už existujícího projektu, jehož cílem bylo přiblížit českým dětem cizí jazyky, například angličtinu a francouzštinu.

„Vypůjčili jsme si večerníčkovou řadu Bílá paní na hlídání, tu jsme přeložili a nechali namluvit. Rozhodli jsme se, že teď tento seriál ještě předabujeme do ukrajinštiny. A přidáme titulky, aby ukrajinské děti mohly trénovat češtinu zábavným způsobem na pohádkách,“ říká kreativní producentka.