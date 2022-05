Začleňování ukrajinských dětí zvládly školy na jedničku, řekl Gazdík

Gazdík vyzdvihl práci ředitelů, učitelů či zřizovatelů. „Smekám před jejich kreativitou,“ řekl s tím, že většina z nich přistupuje k žákům individuálně a dbá na to, aby každý dostal to, co potřebuje. „Výkon, který předvedli, je obdivuhodný,“ dodal.

Podotkl, že začleňování dětí je různé i vzhledem k tomu, že některé ukrajinské matky nevěděly, zda děti do školy poslat, protože si myslely, že válka brzy skončí. „Do toho se míchá on-line výuka, protože některé děti chodí do on-line výuky v ukrajinských školách,“ poznamenal Gazdík a připustil, že to může způsobovat problémy v adaptačních skupinách.

Hlavním problémem je však podle něj to, že v některých oblastech Česka, kde Ukrajinky najdou práci, nejsou místa ve školách a školkách a naopak. Strategická skupina tak nyní podle něj připravuje různé modely a také zákon Lex Ukrajina 2, který by měl tyto a další problémy řešit.

„Včetně dobrovolného přesídlování, nebo motivace k tomu, aby se přesídlili, případně vzniku ukrajinských tříd tam, kde nebude místo v českých školách,“ nastínil Gazdík s tím, že obecně se úřady snaží začlenit co nejvíce ukrajinských dětí, což předejde problémům v budoucnosti.

Čeština je zásadní, zdůraznil ředitel

Podle dat organizace Člověk v tísni však školy nahlašují méně míst, než vyplývá z dat ministerstva. Gazdík v této souvislosti podotkl, že ředitelé jsou velkorysí a snaží se. Dodal, že nesrovnalosti v číslech jsou dány tím, že v minulosti nebyla aktualizována. „V některých třídách vznikly odborné třídy, například učebny fyziky, a pak už ta kapacita nemusí sedět,“ konstatoval ministr školství.

Zmínil také, že celý proces může mít své plusy. „Ukrajinské děti mohou být pro české děti přínosem. Není to tak, že sníží komfort. Mohou je posunout v sociálních dovednostech,“ řekl s tím, že v budoucnu to může být plus také pro české hospodářství.