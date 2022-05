Ministerstva řekla, jak mají vypadat kurzy češtiny pro uprchlíky. Uhradí je úřady práce

Uprchlíci s vízem k ochraně mohou v Česku pracovat bez povolení. Úřady práce jim rekvalifikace a kurzy mohou proplatit. Podle krajských poboček pracovních úřadů je jazykových kurzů ale nedostatek, poznamenala Lednová.

Ministerstvo práce před měsícem oznámilo, že spolu s resortem školství pracují na osnovách a požadavcích, které by výuka češtiny pro příchozí měla splňovat. Podmínky jsou na webu. Obsahují počet hodin, požadavky na lektory, podobu výuky i obsah zkoušek.

„Vytvořili jsme vzorový sylabus, díky kterému budou moci poskytovatelé jazykového vzdělávání připravit vzdělávací programy a požádat o jejich akreditaci. Proces se tak nejen zjednoduší, ale také výrazně urychlí,“ uvedl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se jazykové kurzy uhradí z peněz z operačního programu Zaměstnanost.

Celkem jde o bezmála 200 vyučovacích hodin

V kurzu může být nejvýš dvacet lidí. Učit se mohou i na dálku. Základní kurz má zahrnovat 60 vyučovacích hodin po 45 minutách, navazující kurz pak 120 hodin. Celkem 70 procent času se má věnovat mluvení, poslechu a čtení, zbytek gramatice, slovíčkům a výslovnosti. Žadatelé o akreditaci předloží formulář s žádostí, přiblíží obsah učiva, osnovy a učební materiály a pomůcky.

Absolvent prvního kurzu by se měl umět jednoduše domluvit a případně reagovat. Rozumět by měl otázkám, číslům, cenám, stručným pokynům. Při čtení by měl pochopit jednoduché texty, zvládat by měl vyplňování osobních formulářů. Zkouška pak má obsahovat vyplnění formuláře, dvouminutový osobní rozhovor a tříminutový rozhovor ke zvládnutí modelové situace.

Po navazujícím kurzu by měl člověk umět komunikovat v běžných situacích, krátce konverzovat, zachytit hlavní myšlenky vyslechnutých zpráv a chápat jednoduché technické informace. Zvládnout by měl i jednoduché zařizování na úřadech, poště či v bance. Měl by umět napsat česky vzkazy, SMS zprávy či krátké e-maily. Při zkoušce by měl napsat vzkaz na dané téma pro vedoucího do 30 slov a zapsat důležité informace na pracovišti. Při tříminutové ústní části by odpovídal na osm otázek a v dalších čtyřech minutách by zvládal modelovou situaci.