EET by mohla dál existovat jako dobrovolná, připouští část koalice

Dohoda o ukončení jednání předsedů klubů z mimořádné schůze vyřadila bod, který ruší EET. Na plénu by se tak tento návrh měl projednat až příští týden. Předtím se ale zástupci stran mají potkat s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). Evidence by totiž mohla pokračovat jako dobrovolná.

„Souhlasil jsem, že si vyslechneme názory opozice na toto téma. Je to zatím jenom nadpis. Zatím jsem neslyšel, co bychom jako stát mohli nabídnout těm, kteří by EET dobrovolně měli,“ uvedl šéf státní kasy.

Návrh, který do sněmovny vláda poslala, obsahuje pouze úplné zrušení. Dobrovolnou evidenci by tak do něj museli poslanci přidat například pozměňovacím návrhem. Dobrovolnost EET prosazuje hnutí ANO, jehož vláda systém zavedla, a podpořilo by ji i SPD. Podobně už nyní mluví i část zástupců vládní koalice.

Dobrovolnost připouštějí Piráti i lidovci

„Dovedu si představit, že jeho zdobrovolnění by mohlo být to řešení,“ připustil místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). „Ostře jsme protestovali proti třetí a čtvrté vlně, tam nám to nedávalo smysl. Pro segmenty, kde byla elektronická evidence tržeb zavedena v té první a druhé vlně, by mohla být na bázi dobrovolnosti,“ dodal ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Podle šéfky sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) je třeba zvážit přínosy. „A musíme se v tomto směru snažit, aby byl systém efektivní,“ řekla.

EET je dobrovolná kvůli koronavirovým opatřením už nyní. V současném režimu platí do konce roku. Do té doby musí – například novela z dílny ministra financí – rozhodnout, co bude dál. Jinak se opět stane povinnou.

Bývalá ministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová se domnívá, že by EET měla alespoň na dobrovolné bázi fungovat. „Už druhý rok je dobrovolná a přesto stále padesát až šedesát procent podnikatelů pořád dobrovolně eviduje,“ uvedla. Náklady na dobrovolný režim resort odhaduje do sta milionů ročně.